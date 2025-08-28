Cabaña Verónica, en Picos de Europa, amanece a 1,7ºC, la segunda temperatura más baja del país

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La zona de Cabaña Verónica, en el macizo central de los Picos de Europa, ha amanecido este jueves a 1,7 grados, marcando, por el momento, la segunda temperatura más baja del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por su parte, Coriscao, también en la zona cántabra de Picos de Europa, figura también en el décimo puesto del ránking nacional de temperaturas mínimas con los 5,4ºC registrados a las 7.40 horas.

Otros puntos de Cantabria que también han registrado en las primeras horas de la mañana bajas temperaturas han sido Alto Campoo, con 6,8ºC a las 7.10 horas, y la zona del teleférico de Fuente Dé, en Camaleño, con 8,4 ºC.