Cabaña Verónica, en Picos de Europa, amanece a 2,8ºC, la tercera temperatura más baja del país

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha amanecido este jueves a 2,8ºC, la tercera temperatura del país en lo que va de jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se ha registrado a las 8.30 horas de este jueves, si bien otros dos puntos de España han registrado temperaturas aún más bajas: Pradollano, en el Parque Nacional de Sierranevada (2ºC), y Cap de Vaquèira (Huesca).

Por otro lado, Alto Campoo figura en el sexto lugar del ránking nacional de rachas de viento al registrar esta medianoche, a las 00.40 horas, unas de 58 kilómetros/hora.