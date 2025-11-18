Cabaña Verónica, en Picos de Europa, amanece a -6,1ºC

Archivo - Zona de Cabaña Verónica, en Picos de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha amanecido este martes a -6,1 grados centígrados, la quinta temperatura más baja del país en este inicio de jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además de Cabaña Verónica, también han iniciado la mañana con temperaturas bajo cero otros puntos de Cantabria, como Coriscao, también en Picos de Europa, donde se han registrado -1,4ºC a las 6.30 horas y Alto Campoo, con -0,7 grados a las 7.40.

También Alto Campoo ha anotado esta madrugada rachas de viento de 58 kilómetros por hora, las octavas más fuertes en este arranque del martes.