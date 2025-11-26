Cabaña Verónica, en Picos de Europa, amanece a -8,4ºC, de las temperaturas más gélidas del país

Archivo - Picos de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha amanecido este miércoles a -8,4 grados, la sexta temperatura más gélida del país en este inicio de jornada, y ha registrado durante la noche vientos de 50 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Otros puntos de Cantabria también han anotado temperaturas bajo cero en estas primeras horas del día, como Coriscao (-3,9ºC), también en Picos de Europa; Alto Campoo (-2,6ºC) y Fuente Dé (-1,3ºC), en Camaleño.

Además, la localidad de Bárcena Mayor, en el municipio de Los Tojos, figura entre los puntos del país con mayor precipitación acumulada, con 10,2 litros por metro cuadrado.