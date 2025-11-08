Cabaña Verónica registra esta madruga la segunda mínima del país: -3,9 grados

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica ubicada en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado esta madrugada la segunda temperatura más baja de España.

Lo ha hecho con un valor negativo de 3,9 grados centígrados alcanzado a la 1.50 horas, solo superado por los -5,4ºC que ha marcado Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. La tercera mínima han sido los -3,3 grados de Cap de Vaquèira, en Lerida. Por contra, la máxima se ha situado en el aeropuerto del Hierro, en Tenerife, con 22,4.

Además de las temperaturas, Cabaña Verónica también figura en el séptimo lugar de la lista de los diez puntos donde se han dado las rachas más fuertes, con 67 kilómetros por hora. Y en el octavo se ha situado Coriscao, igualmente en Picos de Europa, tras registrar los mismos km/h.

Por otra parte, Treto, en Bárcena de Cicero, aparece como la tercera localidad de España donde más ha llovido en lo que va de jornada, registrando 20,6 litros por metro cuadrado. La primera ha sido el aeropuerto de Reus (Tarragona) con 25,8 mm.