Archivo - Camargo abre el plazo de inscripción en el programa gratuito de formación juvenil 'Dinamizadores' - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para participar en el programa gratuito de formación juvenil 'Dinamizadores', una actividad que está dirigida a vecinos del municipio de entre 17 y 22 años.

El Consistorio busca ofrecer a la juventud la posibilidad de acceder a una primera toma de contacto con el sector del ocio y el tiempo libre y adquirir herramientas básicas para diseñar, coordinar y adaptar actividades de grupo. Esta iniciativa puede complementarse con posteriormente con el Curso de Monitor en Tiempo en Libre.

Los titulados en este curso forman parte de una bolsa de empleo municipal, que facilita a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento una relación de perfiles especializados.

'Dinamizadores' se celebrará en La Nave de la Casa Joven municipal a lo largo de ocho sesiones --repartidas en un trimestre-- en horario de 19 a 21 horas. En concreto, tendrán lugar los viernes 21 y 28 de noviembre; 5, 12 y 19 de diciembre; 16, 23 y 30 de enero.

Los jóvenes interesados pueden inscribirse en la propia Casa Joven, ubicada en el Parque de Cros, en Maliaño, en horario de 9 a 14 horas, o llamando al teléfono 942 26 12 83. La inscripción se realiza por orden de solicitud hasta agotarse las plazas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y cuenta, además, con la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

En este sentido, el alcalde del municipio, Diego Movellán, ha apuntado que 'Dinamizadores' es un "primer escalón" dentro de un proceso de formación "más amplio" para aquellos que estén interesados en este sector, que puede complementarse con un aprendizaje posterior de carácter "profesionalizado", como el Curso de Monitor en Tiempo en Libre, por ejemplo, una alternativa que abre las puertas al "mundo laboral".

Asimismo, la concejala de Juventud, María Higuera, se ha referido a 'Dinamizadores' como una "alternativa de ocio formativo que favorece el desarrollo personal de los participantes", ha dicho.

La actividad concentra encuentros, talleres, dinámicas y sesiones formativas, que aborda "cuestiones ineludibles cuando hablamos de diseñar y coordinar propuestas de ocio juvenil". Además, según ha señalado Higuera, esta programación proporciona a los participantes "recursos para anticiparse y actuar con rapidez en caso de riesgo".