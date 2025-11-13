Camargo demanda al Gobierno el refuerzo de la línea de autobús S1 ante la saturación del servicio en horas - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha enviado una carta dirigida al director general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, Pablo Herrán, en la que solicita el incremento de la frecuencia del servicio de la línea de autobús S1.

Se trata de la ruta que une Astillero con Santander y atraviesa el casco urbano de Maliaño-Muriedas, por lo que "presenta una alta demanda que no se está cubriendo en las debidas condiciones", según el regidor.

En la misiva remitida al responsable de Transportes, Movellan ha trasladado la "saturación notable" que se viene registrando en las horas punta, especialmente entre las 7.30 y las 8.30 horas, coincidiendo con la entrada a los centros educativos y laborales.

En su opinión, "es indispensable tener en cuenta el volumen de usuarios en este tramo horario" para diseñar una frecuencia horaria "que dé respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Camargo".

En este sentido, el alcalde ha solicitado que se dupliquen los tiempos de paso de los autobuses de la línea S1 en las horas de mayor demanda, debido a que, en estos momentos, la elevada ocupación del servicio "supera ampliamente su capacidad", algo que "provoca esperas prolongadas, incomodidad e, incluso, la imposibilidad de acceder al autobús".

Asimismo, ha manifestado que el volumen de población de Camargo, así como la creciente demanda de movilidad en transporte público que está registrando el municipio, son factores que motivan el estudio de una "solución estructural" para avanzar en la mejora del tránsito urbano.

"Gobierno y Ayuntamiento debemos ir de la mano para proporcionar a los ciudadanos una movilidad más cómoda y sostenible, adaptada a los requerimientos de uso", ha sostenido Movellán.

Un punto en el ha puesto como ejemplo del "compromiso firme" del Ejecutivo autonómico en la modernización de los sistemas de movilidad la implantación del nuevo sistema unificado de pago en toda la red de transportes, dentro de una "estrategia común" de fomento del servicio público como alternativa al vehículo privado.