Camargo se incorpora al nuevo sistema unificado de pago en toda la red de transporte de Cantabria

El Consejero De Fomento, Roberto Media, Firma Con El Alcalde De Camargo, Diego Movellán, El Convenio Para La Tarjeta Única De Transportes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo se incorporará al nuevo sistema unificado de pago en toda la red de transportes de Cantabria gracias al convenio de colaboración que han suscrito el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde del municipio, Diego Movellán.

Un acuerdo que, según ha explicado Media, posibilitará que los vecinos de Camargo puedan utilizar la nueva tarjeta interoperable en los autobuses municipales, mejorando así la experiencia de los viajeros.

En concreto, el sistema permitirá poner a disposición de los jóvenes menores de 26 años de Camargo las nuevas tarjetas como medio de pago, tanto de las tarifas municipales para el Servicio de Transporte Urbano de Camargo, como para acceder a los descuentos de los Servicios de Transporte Interurbano Regional, correspondientes a los perfiles infantil (0-14 años) y joven (15-25 años), ha detallado el Ejecutivo en un comunicado. En el caso del perfil joven supondrá descuentos para sus usuarios del 55%, y la gratuidad para aquellos viajeros de hasta 14 años.

El titular de Transportes ha afirmado que el objetivo final de esta iniciativa es avanzar hacia una movilidad "más eficiente y moderna", a través de este Sistema Unificado de Pago para la red de transporte de Cantabria del que ya forman parte los municipios de Castro Urdiales y Astillero, y que continuará su expansión con la inclusión de nuevos ayuntamientos en las próximas semanas.

"Con esta medida reforzamos el compromiso del Gobierno para ofrecer una red de transporte pública más accesible y sostenible, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y promoviendo una movilidad más conectada y eficiente en toda la Comunidad", ha expresado el consejero, al tiempo que ha destacado la inversión de más de cuatro millones de euros de Fondos Europeos para la digitalización y modernización del sistema de transporte regional, un proyecto impulsado por la Dirección General de Transportes.

Por su parte, Movellán, ha afirmado que la incorporación del municipio a este sistema unificado "supone un paso importante hacia una movilidad más cómoda, adaptada a las necesidades actuales y sostenible".

En su opinión, esta iniciativa, a través de la que los camargueses se van a beneficiar del uso de una única tarjeta para desplazarse por toda la red de transporte de Cantabria, no sólo va a facilitar los desplazamientos diarios, sino que también fomentará el uso del transporte público como "alternativa eficaz" al vehículo privado, especialmente entre los vecinos más jóvenes.

La tarjeta interoperable se puede adquirir y recargar de forma presencial en las Oficinas de Atención al Público situadas en la Estación de Autobuses de Santander y Torrelavega (en horario de 08.00 a 14.00, de lunes a viernes laborables).

Asimismo, a través de la sede electrónica habilitada al efecto, en la página web de transporte de Cantabria (www.transportedecantabria.es), donde también podrán consultar dudas sobre la tarjeta personalizada y realizar el proceso de recarga de la misma.