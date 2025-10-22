Camargo programa un pasaje del terror y una fiesta infantil de disfraces terroríficos por Halloween

CAMARGO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha programado un pasaje del terror y una fiesta infantil de disfraces terroríficos para celebrar Halloween.

Se trata de propuestas a través de las que se persigue llegar a "todos los públicos", como ha indicado el alcalde, Diego Movellán, quien ha presentado el contenido de estas iniciativas junto a la concejala del área de Juventud, María Higuera.

Movellán, que se ha destacado que la celebración de Halloween en Camargo "ha logrado atraer a miles de camargueses y visitantes" durante los últimos años, se ha mostrado convencido de que en esta edición tanto la fiesta infantil de disfraces terroríficos como el pasaje del terror, "volverán a ser eventos multitudinarios". En este sentido, el alcalde ha subrayado que el pasaje del terror -al que la organización recomienda que no accedan menores de 12 años salvo que estén supervisados por un adulto- "es una de las atracciones más esperadas".

En relación a ambos eventos, la edil responsable del área de Juventud ha apuntado que desde la Concejalía se apuesta cada año por propuestas creativas y participativas que "conecten" con el público joven, pero también con las familias. "Queremos que quienes decidan festejar Halloween en Camargo vivan una experiencia tan terrorífica como entretenida", ha señalado Higuera.

Así, abrirá la programación la fiesta de disfraces en el Parque de Cros. Una cita con los vecinos más jóvenes del municipio que se celebrará el sábado, día 1 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, con hinchables, pintacaras, chocolatada y diferentes actividades orientadas al público familiar. En caso de lluvia, se trasladará al interior de la bolera Gerardo Castanedo.

Será en la siguiente jornada, la del domingo día 2, cuando a partir de las 19.00 horas abra sus puertas, en el Centro de Formación Municipal, también en la zona de Cros, el pasaje del terror.

Un espectáculo con entrada libre que tiene una gran acogida entre los jóvenes de Camargo y de otros municipios de Cantabria y que hace un año registró "un éxito rotundo de asistencia". En esta ocasión, vuelve con nuevos escenarios y personajes.