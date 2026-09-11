Camargo refuerza la limpieza y el mantenimiento de la Avenida de Bilbao

Trabajos de acondicionamiento de la Avenida Bilbao - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha reforzado esta semana las labores de limpieza y mantenimiento del centro urbano con una actuación en la Avenida de Bilbao, donde se ha trabajado en distintos tramos de la vía.

Las tareas incluyen el desbroce y la retirada de vegetación, residuos y otros elementos acumulados en las aceras y sus márgenes, así como la limpieza de los espacios de uso peatonal, ha informado el Ayuntamiento.

Paralelamente, se ha revisado el estado de los imbornales y retirado los materiales que puedan dificultar la entrada del agua en la red de drenaje.

La intervención da continuidad a la campaña preventiva iniciada la semana pasada para limpiar los imbornales de los ocho pueblos del municipio antes de la llegada del otoño.

En esta ocasión, el operativo amplía su alcance para atender también otros elementos del espacio público y mejorar de manera integral la limpieza y conservación de una de las principales vías de Maliaño y Muriedas.

El concejal de Medio Ambiente, Cristian Armada, ha señalado que la Avenida de Bilbao soporta diariamente un tránsito importante, tanto de vehículos como de peatones, por lo que requiere "una atención continuada".

El objetivo según Armada ha sido mejorar el estado general de la vía y, al mismo tiempo, garantizar que la red de recogida de aguas pluviales se encuentre preparada ante el aumento de las lluvias y la caída de las hojas.

Los trabajos se desarrollarán durante los próximos días y avanzarán progresivamente por los diferentes tramos de la avenida. El Ayuntamiento mantendrá este tipo de intervenciones en otros puntos del centro urbano y en el conjunto de las pedanías.

La cuadrilla encargada de estas labores está integrada por desempleados contratados por el Ayuntamiento de Camargo a través del programa de Corporaciones Locales.