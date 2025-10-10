Camargo refuerza la Policía Local un nuevo agente de movilidad

El Cuerpo pasará a contar con 38 efectivos en el primer trimestre de 2026

CAMARGO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha incorporado como funcionario de carretera a un nuevo agente de movilidad, Álvaro Pinilla, con una amplia trayectoria en otros cuerpos de seguridad. Con su llegada, la Policía Local cuenta con 22 efectivos en activo, a la espera de que otros 16 agentes se sumen al cuerpo en el primer trimestre de 2026 tras finalizar los procesos selectivos que están en marcha, ha informado el Consistorio.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), que ha recibido a Pinilla en el Ayuntamiento junto al subinspector de la Policía Local, Tomás Ramos, ha manifestado que con cada nueva toma de posesión el municipio "da un paso adelante en el objetivo de dotar a los vecinos y vecinas de los ocho pueblos de una Policía cercana y profesional, capaz de reforzar la presencia en cada una de las pedanías".

Movellán ha subrayado que "Camargo afronta en estos momentos una de las etapas de mayor crecimiento en la historia de su Policía Local". En este sentido, se ha referido a que cuatro de los nuevos policías locales proceden de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2022-2023; cinco de la de 2024; seis de la OPE de 2025, y uno por turno libre. En su opinión, contar con más recursos en el cuerpo redundará en una atención "más eficiente" a los camargueses.

Un punto en el que el alcalde ha valorado como un factor "muy positivo" la experiencia previa de Pinilla. "Supone una aportación valiosa", ha dicho, puesto que con su nombramiento "se fortalece la estructura y solidez del cuerpo".

Asimismo, ha incidido en que el equipo de Gobierno está centrando los esfuerzos no sólo en ampliar la plantilla, sino en "consolidar" un servicio de seguridad "estable y de calidad".

Los 16 agentes que restan por incorporarse completarán su formación en la Academia de Policía, de manera que a comienzos de 2026 la plantilla pasará a contar con 38 efectivos, casi el doble de los que prestaban servicio al comienzo de la legislatura.

Finalmente, Movellán ha recordado que este refuerzo de la Policía Local permitirá "materializar" uno de los proyectos de legislatura: la creación de patrullas de proximidad con presencia en todas las pedanías, un modelo de atención al ciudadano que busca "intensificar la cercanía y la confianza entre los agentes y los vecinos de todo el municipio".