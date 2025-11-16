Cantabria amanece sin ningún incendio activo y mantiene controlados los de Bejes y el Dobra

Vista de las llamas ocasionadas por un Incendio forestal en Puente Viesgo.ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este domingo sin ningún incendio activo mientras mantiene controlados los de Bejes y la Sierra del Dobra, que afecta a los municipios de Torrelavega y Los Corrales de Buelna.

Según el parte actualizado del Gobierno autonómico, en la jornada de este sábado el operativo de extinción ha intervenido en seis focos.

En lo que va de mes se han producido en la región un total de 59 incendios forestales.

En todas las comarcas permanece activado el Nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales, a excepción de las comarcas 1 (Liébana Norte), 2 (Liébana Sur), 5 (Campoo) y 6 (Valderredible).