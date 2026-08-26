Cantabria anota un "buen" verano turístico, "un poco por encima" del anterior, según el Gobierno

Gente en Santander el día del eclipse - EUROPA PRESS

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado unos "buenos datos" turísticos este verano "en la línea" del anterior o, incluso, "un poco, quizás, por encima", según las primeras estimaciones del Gobierno de Cantabria.

Y es que la ocupación hotelera ha rondado entre el 85 y el 90 por ciento en julio, umbral que parece haberse superado en agosto, con un "pico importante" durante algunos días asociado al eclipse, que ha hecho que se llegara a un 95% o incluso se registrase lleno en algunas zonas.

Son datos que ha facilitado este miércoles, a pregunta de la prensa, el director general de Turismo, José Luis López Vielba, fruto de las "primeras impresiones" o de la información recabada entre los hosteleros, aunque aún sin datos completos del mes de agosto, que aún no ha acabado, y que responden a lo que ya "se esperaba" dado que la previsión era "muy buena".

El director general de Turismo ha explicado que, al margen de los datos de ocupación, al Gobierno "lo que le interesa también", y a lo que dedica "esfuerzo", es que el turista deje cada vez más dinero y alargue su estancia.

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), también ha comentado que la ocupación en la ciudad "ha sido satisfactoria".

Ha señalado que los precios en el sector, y entre ellos de las habitaciones, se han incrementado respecto al año anterior, algo "lógico y normal" dado que "el coste de la vida ha aumentado".

Además, se ha felicitado de que el sector turístico sea "cada vez es más profesional" y ofrezca "un mejor servicio". En este sentido, cree que a ello va a ayudar el reciente convenio colectivo de hostelería de Cantabria suscrito el pasado julio.

Al margen de los datos del verano, que es cuando más visitantes recibe Santander, ha resaltado que la ciudad tiene "otros muchos atractivos" que el sol y la playa, lo que le permite tener "muy alta ocupación" en otros meses del año.

Además, ha señalado que a esos atractivos se unirá próximamente el centro cultural y de arte Faro Santander, impulsado por la Fundación Banco Santander, que se inaugura el 7 de septiembre, en el Edificio Pereda, antigua sede del banco en el Paseo de Pereda, y que se ha mostrado convencida que va a ser un "reclamo".

López Vielba y la alcaldesa de Santander han realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento para presentar la Romería del Faro, que se celebrará el 6 de septiembre en Mataleñas.