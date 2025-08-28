Cantabria autoriza la convocatoria de subvenciones para programas de empleo por 13,1 millones

Archivo - Varias personas en la inmediaciones de una oficina del SEPE, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Gobierno también ha da el visto bueno a las ayudas para programas de interés social con cargo al 0,7% del IRPF con 4,9 millones

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha autorizado en su reunión de este jueves la convocatoria este año de subvenciones para programas de empleo, por un valor de más de 13 millones (13.155.000 euros).

Se trata de las destinadas al desarrollo del programa experiencial de empleo y formación de carácter general (10,1 millones) y de los programas de formación dentro de la oferta del Servicio Cántabro de Empleo (SCE) para personas demandantes de servicios de empleo ocupadas (3.055.000 euros).

La financiación de ambos tendrá carácter plurianual, el primero con las anualidades de 2.525.000 euros en 2025, 5.555.000 euros en 2026 y 2.020.000 euros en 2027; y el segundo en 2025 de 763.750 euros, en 2026 de 1.069.250 euros y en 2027 de 1.222.000 euros.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas dirigidas a programas de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF en la comunidad autónoma, por importe cercano a los 5 millones (4.930.000 euros).

Serán subvencionables los programas sociales que se desarrollen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y se financiará hasta el 100% del importe solicitado, siempre que no se supere la cuantía máxima del coste del programa subvencionado, una vez descontada la financiación aportada por cada entidad.

Además de estos acuerdos, el Consejo ha aprobado también la celebración del contrato de suministro de hasta 16.000 dosis de la vacuna frente al Virus del Papiloma Humano Nonavalente, con un presupuesto de 864.000 euros.

Se administrará, dentro del Calendario de Vacunación de Cantabria, a los niños y niñas de 12 años, a determinados grupos de riesgo y el objetivo es también la captación activa de menores hasta los 18 años.

En el ámbito de Salud, el Consejo ha dado el visto bueno a la celebración del contrato para la mejora de la eficiencia energética y la realización de obras adicionales de acondicionamiento en el centro de salud 'La Maruca' de Santander, por valor de 1,7 millones de euros.

Y el consejero, César Pascual, ha informado de la adjudicación de diferentes contratos por importe de 1.440.327,26 euros, según ha dado cuenta el Gobierno en un comunicado.

Dentro de Cultura y Turismo, se ha autorizado la celebración de una serie de convenios para articular la concesión de subvenciones nominativas por importe total de 922.203 euros, entre ellas la dirigida a la Escuela Universitaria de Turismo Altamira (672.203 euros) para el desarrollo de un plan de competencias digitales en turismo, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Finalmente, en el área de Fomento y Medio Ambiente, se han puesto de manifiesto los expedientes de declaración de emergencia para la retirada del banco de algas y la limpieza de los arenales del municipio de Noja, por valor conjunto de 325.000 euros.