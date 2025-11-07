Cantabria está en aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El litoral cántabro está desde la tarde de este viernes, 7 de noviembre, y hasta las 8.00 horas de este sábado, día 8, en aviso amarillo (riesgo) por lluvias y fenómenos costeros.

En concreto, la alerta por lluvias se ha activado a las 15.00 horas y se prolongará hasta la media noche (00.00 horas), periodo en el que se espera una precipitación en una hora de 15 litros por metro cuadrado.

Mientras que el aviso por costeros se iniciará a las 00.00 horas del sábado y permanecerá activo hasta las 8.00 horas, tiempo en el que se prevé viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora y fuerza 7, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.