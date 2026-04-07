Cantabria celebra el reconocimiento a los hórreos, "guardianes de la vida campesina y del paisaje del norte"

Archivo - La inauguración del hórreo restaurado de Avellanedo cierra las Jornadas de Graneros Elevados de Liébana - FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO - Archivo

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha celebrado la declaración de los hórreos del norte de la península ibérica, entre ellos los de esta región, como Patrimonio Cultural Inmaterial.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha valorado este reconocimiento, que "honra nuestra historia", a los hórreos, "guardianes de la vida campesina y del paisaje del norte".

En un mensaje en redes sociales, Buruaga ha destacado que desde el Gobierno cántabro se ha "contribuido decisivamente a mantener viva" la memoria de estas edificaciones, mostrando su valor en el Camino Lebaniego y las comunidades rurales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del titular de Cultura, Ernest Urtasun, el Real Decreto por el que se reconocen los hórreos del norte de la península ibérica como vehículos de transmisión y expresión simbólica de identidad como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Este reconocimiento pone de relieve no solo las actividades, oficios y conocimientos tradicionales asociados a estas construcciones, sino también un capital inmaterial contemporáneo y complejo que las comunidades han elaborado en torno a ellas.

Los hórreos, presentes en Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco, desempeñan según el Ejecutivo central un papel esencial como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva, vinculados a prácticas sociales, saberes transmitidos, memorias compartidas y representaciones.

El objetivo de esta declaración es garantizar la salvaguarda de esta dimensión inmaterial, incorporándola de forma explícita en los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión de este patrimonio, reforzando su reconocimiento y asegurando su transmisión intergeneracional.