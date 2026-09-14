Cantabria censura que Educación anule de forma "unilateral" la sectorial de hoy tras la bajada en el Informe PISA

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva (PP), ha denunciado la "anulación unilateral" por parte del Ministerio que dirige Milagros Tolón de la conferencia sectorial prevista para este lunes tras conocerse la bajada en el Informe PISA 2025.

Para Silva, después de que los resultados de PISA conocidos la semana pasada hayan constatado "una bajada muy sensible" en las tres competencias analizadas (ciencias, matemáticas y lectura), "en lo que algunos han calificado un suspenso rotundo del sistema educativo español", esta semana era "insoslayable e ineludible" que se hubiera celebrado un encuentro al máximo nivel entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Sin embargo, en declaraciones remitidas este lunes a los medios de comunicación, ha criticado que, "lejos de eso", el Ministerio "se vuelve a esconder" al anular la sectorial "para evitar un debate inaplazable".

El consejero cree que "es necesario" un "análisis profundo" de la política edicativa nacional ya que, en su opinión, "no podemos cometer la ingenuidad de pensar que esa clave de bóveda que es la Ley Orgánica de Educación --la LOMLOE o 'ley Celaá' como es conocida--, no ha tenido influencia en los resultados educativos de PISA".

Y es que Silva considera que hay una "influencia determinante en muchos de los planteamientos de la LOMLOE en los resultados obtenidos en PISA 2025".

Por ello, ha reivindicado que el Ministerio debe, "de una vez por todas", contar "de verdad" con las comunidades autónomas ya que, según ha indicado gestionan el 85 por ciento del gasto educativo del país.

Silva ha criticado que en los últimos tres años se está "obviando absolutamente" la opinión de las comunidades, que son "meros convidados de piedra en la toma de decisiones estructurales" de las que "no se nos informa y en la que apenas se nos deja dar nuestra opinión".

A su juicio, esta "política errática" es la que está "conduciendo, entre otros factores, a la situación que muestra el Informe PISA y "hay que corregirla de inmediato".

El consejero también ha reconocido que hay otras "circunstancias externas" que rodean a la educación que también "la están afectando negativamente", como el "el secuestro atencional" o "la influencia de las pantallas, los móviles o las redes sociales en el aprendizaje de los menores".