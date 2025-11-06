Cantabria cerró octubre con 15.667 personas a la espera de operarse, un 4,6% menos que el mes anterior

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cerró octubre con 15.667 pacientes a la espera de someterse a una operación quirúrgica, casi un 4,6 por ciento menos que al finalizar el mes anterior, según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La demora media también ha bajado a 142,7 días (casi 4,7 meses) frente a los 149,3 a cierre de septiembre, esto es 6,6 días menos.

Así, tras dos meses en los que se superó el umbral de los 16.000 pacientes en espera (16.026 al concluir agosto y 16.418 a cierre de septiembre), la comunidad ha vuelto a bajar de esa franja, si bien siguen siendo más que los que había al finalizar julio (15.545).

Si se compara con el dato registrado a 31 de octubre de 2024, cuando había 17.966 personas en Cantabria aguardando a una operación, el descenso es de casi el 12,8%.

En octubre se llevaron a cabo 3.472 cirugías programadas --el 79 por ciento durante las mañanas (2.760) y las 712 restantes por la tarde-- y 451 urgentes.

Por especialidades, traumatología acumula 5.522 pacientes a la espera de someterse a una operación y suponen casi uno de cada tres de la lista de espera general.

En oftalmología, la lista es de 3.368; en cirugía general y digestivo de 2.580, y 1.083 en otorrinolaringología.

CRECE LA LISTA DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Por otra parte, octubre se cerró con 39.433 pacientes en lista de espera para una prueba diagnóstica, 1.720 más que un mes antes (+4,56%), con una demora media de 60,8 días, que ha bajado en tres días con respecto a septiembre.

De este total, 9.468 esperan una ecografía; 6.716 una resonancia; 4.674 una endoscopia; 1.750 un TAC, y 1.513 una mamografía y el resto, otro tipo de pruebas.

BAJAN LIGERAMENTE LA LISTA DE CONSULTAS

Mientras, la lista de espera en consultas asciende a cierre de octubre en 37.687 cántabros, un 0,5% menos que el mes anterior, cuando había 37.906.

En este caso, la demora media se ha situado en los 57,7 días, 6,6 menos que en septiembre.

Concretamente, hay 5.340 pacientes a la espera de una consulta de traumatología; 2.596 una de oftalmología; 1.866 una de digestivo; 1.750 una de obstetricia y ginecología; 1.566 de cardiología; 1.420 de urología; 1.191 de cirugía general y digestivo; 1.132 de neurología, y el resto se reparten en otro tipo de especialidades.