Cantabria y la Comisión Europea avanzan en la organización del Día Marítimo Europeo 2027 en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la Comisión Europea avanzan en la organización del Día Marítimo Europeo 2027 que se celebrará en Santander los días 20 y 21 de mayo. Para ello, la comunidad ha recibido la visita de la representante de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la institución comunitaria (DG MARE), Annette Westberg, quien ha conocido las principales sedes propuestas para el evento.

Además, se han celebrado reuniones con las instituciones implicadas y se ha profundizado en la propuesta con la que Santander acogerá el año que viene el principal encuentro anual de la comunidad marítima europea.

Según ha explicado el Ejecutivo en nota de prensa, la agenda incluyó una visita al IHCantabria, uno de los referentes internacionales en investigación e innovación marina, donde la representante de la Comisión Europea pudo conocer las capacidades científicas y tecnológicas de la región en ámbitos como la oceanografía, la adaptación al cambio climático, la gestión sostenible de los recursos marinos y las soluciones innovadoras vinculadas a la economía azul.

Igualmente, durante su estancia en Cantabria, Annette Westberg recorrió algunos de los espacios que se perfilan como escenarios principales del Día Marítimo Europeo, entre ellos el Palacio de Festivales y la Escuela Técnica Superior de Náutica, donde se analizaron aspectos relacionados con la capacidad de las instalaciones, la distribución de salas, los accesos, la circulación de asistentes, las áreas de networking y el espacio destinado a la zona expositiva del encuentro.

Asimismo, se evaluó sobre el terreno la integración entre los distintos espacios y el entorno marítimo de Santander, "una de las fortalezas de la candidatura cántabra", ha destacado el Gobierno.

Y es que el objetivo es que el evento combine las actividades congresuales con la interacción entre ciudad, puerto, empresas, instituciones y ciudadanía, y aprovechar así el carácter marítimo que define a la capital cántabra.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La agenda se completó con reuniones de trabajo con representantes del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander, así como con encuentros con entidades y agentes vinculados al ecosistema regional de economía azul.

Estos encuentros sirvieron para reforzar la coordinación institucional y avanzar en la definición de las contribuciones que cada organización podrá realizar al programa del evento.

Uno de los aspectos más relevantes abordados durante las reuniones técnicas fue la configuración de la zona expositiva, concebida como un escaparate de referencia para empresas, organismos públicos, centros tecnológicos, universidades y entidades del ámbito marítimo europeo.

DÍA MARÍTIMO EUROPEO Y ACTIVOS DIFERENCIALES

El Día Marítimo Europeo es la principal cita anual de la Unión Europea dedicada a los asuntos marítimos y al crecimiento azul sostenible.

Organizado conjuntamente por la Comisión Europea y la ciudad anfitriona, reúne a responsables políticos, empresas, investigadores, organizaciones sectoriales y profesionales de toda Europa para debatir sobre los retos y oportunidades vinculados al mar, la sostenibilidad y la innovación.

Para el Gobierno cántabro, la celebración del evento supondrá una oportunidad excepcional para proyectar internacionalmente las capacidades de la región en torno a la economía azul.

En este sentido, ha puesto en valor que la comunidad cuenta con activos diferenciales como el Puerto de Santander, el IHCantabria, la Universidad de Cantabria, el Clúster Marítimo de Cantabria (MARCA), el Clúster Sea of Innovation, sus empresas especializadas y una "sólida" tradición vinculada al mar, elementos que conforman "una propuesta única" para acoger este encuentro europeo.

Por último, el Ejecutivo ha afirmado que, a través de SODERCAN (www.sodercan), continuará trabajando en "estrecha" colaboración con la Comisión Europea, las instituciones regionales y locales, los agentes económicos y el conjunto del ecosistema marítimo para convertir el Día Europeo Marítimo 2027 en "una plataforma de proyección internacional, generación de oportunidades para las empresas y fortalecimiento del liderazgo de Cantabria en el ámbito de la economía azul".