Cantabria, entre las comunidades con mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género

Archivo - Manifestación en Cantabria contra la violencia machista - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se sitúa, tras La Rioja y la Región de Murcia, como la comunidad autónoma con mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género, con 2,3 por cada mil mujeres de 14 y más años, casi un punto por encima de la media (1,5), si bien la ratio cántabra ha bajado dos décimas respecto a 2024 (2,5).

Sin embargo, el número de mujeres víctimas de violencia de género descendió un 5,2% en Cantabria el año pasado, hasta un total de 645.

Así se desprende de los datos de la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) del año 2025 publicada este jueves por el INE.

En el caso concreto Cantabria, ha pasado de las 681 víctimas en 2024 a las 645 de 2025, de las que el 59,6% del total (385 mujeres) tenía entre 25 y 44 años. El resto tenían de 45 a 64 años (160 mujeres), de 18 a 24 años (82), y 65 y más años (10) y menos de 18 años (8).

En total, el número de hombres denunciados (con adopción de orden de protección o medidas cautelares) a lo largo de 2025 en Cantabria disminuyó un 5,3% en relación al año anterior, hasta los 636.

Por edades, el 57,4% de los denunciados en Cantabria (367) tenía de 25 a 44 años y más del 31% (201), de 45 a 64 años. Además se denunció a 54 de 18 a 24 años; y a 17 de 65 años y más. No hubo ningún un menor de 18 años.

Por otro lado y según esta misma encuesta del INE, en 2025 se registraron 9 menores en Cantabria (hijos, en guarda o custodia o que conviven) víctimas de violencia de género correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección, que son cuatro menos que en 2024.

En total, se dictaron 1.747 medidas cautelares por delitos de violencia de género en Cantabria, un 8,8% menos que el año anterior, de las que 246 fueron civiles, que se redujeron un 21,4%, y 1.501 penales, un 6,4% menos.

Los condenados con sentencia firme por estos delitos sumaron 538, un 8,6% más.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Además, el pasado año se registraron 152 víctimas con orden de protección o medidas cautelares en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares en Cantabria, un 15,1% más que en 2024. Del total, el 60,5% fueron mujeres, 92, frente a 60 hombres.

De ellos, 24 eran menores, 15 mujeres y 9 varones, que son uno más que en 2024.

Las personas denunciadas en 2025 por violencia doméstica en Cantabria ascendieron a 119, frente a las 100 del año anterior, de los que 90 eran hombres y 29 mujeres.

Las personas denunciadas y víctimas a la vez fueron 13, una menos que hace un año.

En cuanto a la relación entre la víctima y la persona denunciada, 67 eran el padre o la madre; 45 otro pariente; 27, hijo; 15, hermano, y uno, nieto.

Se dictaron 255 medidas cautelares, un 10,4% más que el año anterior, de las que el 2% era de carácter civil y el resto penal.

Las personas condenadas con sentencia firme por este tipo de delitos fueron 137, tres más que en 2024. De ellas, 81 fueron hombres y 56 mujeres.