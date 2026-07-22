Cantabria constituye el CECOP por el eclipse e inicia su "mayor" operativo de emergencias

Primera reunión del CECOP - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha celebrado este miércoles la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) que establece el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), que el Gobierno autonómico activó este martes para coordinar el "mayor" operativo puesto en marcha en la región con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto.

Así lo ha destacado la consejera de Seguridad y Emergencias, Isabel Urrutia, quien ha presidido la reunión celebrada en la sede de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de todas las entidades de las distintas instituciones implicadas en la gestión de las acciones preventivas durante este fenómeno astrológico.

Entre ellas, diferentes direcciones generales del Gobierno, el Servicio de Emergencias de Cantabria, 061, Delegación de Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Bomberos Voluntarios de Santander y siete ayuntamientos.

Han puesto sobre la mesa medios y operativas "de importante calado" para dotar de seguridad a la tarde-noche del 12 de agosto, sobre las que se seguirá trabajando para perfilar el dispositivo definitivo.

Y es que continuarán realizando reuniones definitorias del operativo amparados por la activación del Plan Especial, que responden a las recomendaciones trasladadas por el Estado a las comunidades autónomas tanto en el seno de la Comisión de Coordinación del Trío de Eclipses --en la que Cantabria ha estado representada por la Consejería de Medio Ambiente--, como en los grupos sectoriales.

El próximo encuentro calendarizado será el del Consejo Asesor, que se celebrará la semana que viene, también en la sede de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

EL MAYOR DISPOSITIVO

Urrutia ha calificado este dispositivo preventivo como "el mayor puesto nunca en marcha" en la comunidad, y ha incidido en que el objetivo es "minimizar los riesgos y garantizar la seguridad, protección y movilidad" de cántabros y visitantes para observar este fenómeno que no sucede en la Península Ibérica desde 1912.

Cantabria es una de las comunidades donde la visualización del eclipse será total, pero se va a ver afectada tanto por la hora, 20.27 horas, como por la orografía y la cercanía del fenómeno con la puesta de sol, que va a provocar que la observación se oriente al horizonte y al oeste.

Estos condicionantes "van a conllevar un mayor desplazamiento de personas hacia lugares con vistas despejadas como zonas de costa, playas orientadas al oeste y el sur de la Comunidad", ha señalado la titular de Seguridad y Emergencias.

En este sentido, ha apuntado que el reto es tanto de seguridad como de movilidad, puesto que afectará a carreteras autonómicas y estatales, incluidas autovías.

La consejera ha recordado que los servicios están trabajando en la implantación de las medidas necesarias y el diseño del operativo para el evento desde noviembre de 2025, marco que llevó este martes al Ejecutivo a la activación de la situación 2 del PLATERCANT.

El operativo organizado por el Gobierno cántabro contará inicialmente con más de 200 profesionales, 23 embarcaciones de vigilancia marítima, 13 ambulancias adicionales a las propias del Servicio Cántabro de Salud, entre 15 y 20 vehículos de rescate, además del personal propio del sistema autonómico de Protección Civil y Gestión de Emergencias, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

También se reforzarán los efectivos de los parques de bomberos autonómicos y del Centro de Atención de Emergencias 112, para atender cualquier tipo de necesidad que puedan tener los ciudadanos.

CINCO ZONAS DE VISUALIZACIÓN

Según ha incidido Urrutia, para la mejor gestión de la seguridad del evento natural, el Ejecutivo autonómico ha establecido, en coordinación con los ayuntamientos, cinco grandes áreas, que afectan a siete municipios, como zonas de visualización en las que se prevé una gran afluencia de personas, en base a sus condiciones de visibilidad y su accesibilidad.

Se trata de Costa Quebrada --desde Cabo Mayor en Santander hasta Valdearenas en Liéncres-- que contará con tres dispositivos preventivos en el campo de fútbol de Cueto, en la Virgen del Mar y la playa de Liencres. Este último punto incluirá un dispositivo especial para personas con discapacidad, en colaboración con el CERMI y la ONCE.

Además también están en estas zonas la playa del Dichoso de Suances; una parcela en la costa de Ajo en Bareyo, a la que llegará una lanzadera desde un aparcamiento disuasorio ubicado en el centro del pueblo; Peña Cabarga en Medio Cudeyo, donde el acceso rodado particular estará cortado, y el ascenso se podrá realizar a través de seis autobuses lanzadera habilitados por el Gobierno; y el páramo de la Lora en Valderredible.

La consejera ha indicado que estas zonas no son las únicas desde donde se podrá ver el eclipse en su totalidad, sino áreas que el Gobierno ha determinado como prioritarias por la previsión de afluencia de personas, es decir, zonas que requieren del establecimiento de medidas preventivas y de coordinación operativa que, como el resto de las que se tomen a nivel autonómico serán comunicadas a la población en cuanto el dispositivo preventivo del evento esté completamente cerrado.

En estas áreas se establecerán cinco Puestos de Mando Avanzados (PMA), habilitados desde la tarde del día 12 hasta las 23.00 horas, a los que se sumará el CECOP, que se establecerá esa jornada en la Virgen del Mar.

Para todos estos puntos se han redactado planes especiales de Protección Civil, dimensionando las necesidades que requiere la afluencia masiva de personas, como es el refuerzo de ambulancias, habilitación vías de evacuación, control de accesos, avituallamiento, recogida de residuos, gestión de aparcamientos o refuerzos sanitarios, "con el objetivo de garantizar una observación segura del eclipse para los miles de asistentes que se esperan en estos puntos", ha dicho Urrutia.