Cantabria convoca los Premios Beato de Liébana 2025 y abre este sábado el plazo de candidaturas

Reconocen la contribución de personas o instituciones al entendimiento y la integración en el ámbito internacional

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha convocado la octava edición de los Premios Beato de Liébana, que reconocen la contribución de personas o instituciones al entendimiento y la integración en el ámbito internacional, con especial atención al ámbito territorial europeo, y el plazo de un mes para la presentación de candidaturas se abrirá este sábado, 27 de septiembre.

La convocatoria de este galardón, que ha distinguido a personalidades como Ana Patricia Botín, Joan Manuel Serrat, José Andrés o Alejandro Sanz, entre otros, se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Estos premios honran y reconocen a personas físicas o jurídicas e instituciones, ya sean del entorno autonómico, estatal o internacional, con dos modalidades de reconocimiento honorífico, sin dotación económica, pero con la entrega de un símbolo acreditativo.

La primera de ellas es el 'Premio Beato de Liébana del Entendimiento y Convivencia', que reconoce la labor de aquellas personas, entidades o instituciones que se hayan distinguido en el desempeño de su actividad o por su trayectoria de contribución al entendimiento e integración en el ámbito internacional.

Por su parte, el 'Premio Beato de Liébana de la Cohesión Internacional reconoce la tarea o trayectoria de personas física o jurídicas e instituciones que destaquen por su contribución al desarrollo de la cultura, el pensamiento, la investigación o la conservación del patrimonio desde una perspectiva de defensa y promoción de los valores cívicos y humanitarios.

Podrán presentar candidaturas tanto las administraciones públicas, asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos o sociales, como personas físicas o jurídicas, a título individual o colectivo.

El premio se entregará en una ceremonia que coincidirá, preferentemente, con uno de los días que Cantabria celebra con especial solemnidad y en un marco histórico de la comunidad autónoma.

El galardón es una estatua de bronce, obra de la artista cántabra Mercedes Rodríguez Elvira. Representa unas alas de ángel, muy frecuentes en la iconografía de Beato, que dan protección al Monasterio de Santo Toribio de Liébana y al entorno montañoso que lo rodea.

Hasta el momento, han recibido estos galardones Josep Borrell y Manuel Gutiérrez Aragón (edición 2018); Silvio Rodríguez y el Padre Ángel (2019); el personal de los centros sanitarios y residenciales para personas mayores y con discapacidad (2020); Ana Patricia Botín y Elena García Armada (2021); Joan Manuel Serrat y el chef José Andrés el año 2022; en 2023, recibieron los galardones el cantante y compositor, Alejandro Sanz, en la categoría de Entendimiento y Convivencia, y a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en la de Cohesión Internacional.

Por último, los Premios Beato 2024 recayeron en líder del grupo Maná, Fher Olvera, en su categoría de Entendimiento y Convivencia, y a las víctimas del terrorismo en la de Cohesión Internacional, ha recordado el Gobierno en nota de prensa.