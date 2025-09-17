Cantabria cumple con la condena del TSJC e invierte 3,7 millones pendientes en los servicios de bomberos

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, informa en rueda de prensa de inversiones en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA

En total, invertirá cerca de 8 millones en tres años

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado realizar la transferencia de los 3,7 millones de euros pendientes en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) para cumplir con la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) notificada el 2 de septiembre de 2024, que obliga al Ejecutivo autonómico a invertir dicha cantidad tras el "mal uso" de los fondos procedentes de las aseguradoras UNESPA entre 2018 y 2022.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este miércoles en rueda de prensa, en la que ha destacado que dicha transferencia, junto con las inversiones ordinarias previstas, va a permitir realizar una inversión de casi 8 millones de euros en los próximos tres años para la mejora y modernización de este servicio.

Urrutia ha señalado que se trata de "pagar lo que el Gobierno anterior no pagó", puesto que durante cinco años "dejó de invertir" en emergencias la mitad de los 7,4 millones de euros que la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) ingresa en las arcas regionales.

Según ha explicado, estos ingresos se conciben como "contribución especial" y derivan del "porcentaje de pólizas de seguro de incendios que tenemos en Cantabria", por lo que "están condicionados" y "su único destino" debe ser la inversión en el propio servicio de emergencias y en los seis parques que tiene distribuidos por la región.

La consejera se ha referido a las "permanentes advertencias" del personal del Servicio de Emergencias de Cantabria, de los bomberos de Cantabria, de que "ese dinero se estaba destinando a otras cosas". De hecho, 83 trabajadores denunciaron en 10 de abril de 2023 al Gobierno anterior "por no invertirlo".

PARQUE "OBSOLETO" E INVERSIÓN PREVISTA

Urrutia ha indicado que, cuando el Ejecutivo actual llegó al Gobierno, la inversión en emergencias "brillaba por su ausencia" y, "no había ni contrato con Telefónica para poder prestar del servicio del centro de atención de emergencias 112 Cantabria, ni los bomberos tenían ya red de comunicación porque se había abandonado el servicio prestado por SIRDEE·.

Una "falta de inversión" que tiene como consecuencia un parque móvil "obsoleto", con 18 años de media de antigüedad de los vehículos; falta de renovación, modernización e inversión en los parques, que suma a la falta de personal y, también, de espacios para el personal; no renovación y modernización de la flota automovilística, de los EPÍS y material para prestar el servicio, en ambos casos inservibles por obsoletos o por estar caducados.

Urrutia ha detallado que, de los 8 millones de euros previstos para la mejora y modernización de este servicio, aproximadamente 2,6 millones irán consignados a la progresiva renovación y ampliación de vehículos de los parques, puesto que algunos superan los 25 años de antigüedad.

Además, ha destacado que se seguirán renovando vehículos con nuevas bombas urbanas pesadas, bombas de apoyo de 7.000 litros y todoterrenos.

Y también el Gobierno prevé construir el nuevo parque de emergencias de Valdáliga, así como ejecutar obras de remodelación y mejora en los cinco parques restantes, con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros.

Entre las obras de mejora, se acometerán reformas para ampliar las zonas habitables, y las cocheras, para dar cabida a los nuevos vehículos, "renovando infraestructuras obsoletas que se han quedado pequeñas".

Respecto al material, también se modernizará el destinado a tareas de intervención y los equipos de protección individual para los bomberos, con una cantidad de casi 1,6 millones de euros.

Urrutia ha indicado que el departamento que dirige ha intentado "revertir" la situación y cumplir con los "incumplimientos permanentes" que se han producido durante cinco años.

En este punto, ha recordado que hay otra sentencia del 24 de mayo de 2024 que condena al Gobierno por "incumplir las guardias mínimas de cuatro bomberos en cada uno de los seis parques de emergencia del SEMCA 112".

Frente a ello, la consejera ha aseverado que sigue trabajando en la incorporación de nuevos profesionales que amplíen y completen las plantillas "limitadas" que se encontró en 2023, con "los consiguientes incrementos en los gastos salariales que tiene que asumir el organismo".

En este punto, ha subrayado que desde julio hay 13 nuevos bomberos, "los primeros funcionarios bomberos del Gobierno de Cantabria", a los que se suma la bolsa de empleo para cubrir las necesidades de sustitución temporal de efectivos.

Además, Cantabria ya ha iniciado la ejecución de las Ofertas de Empleo público de 2023, 2024 y 2025, con la convocatoria de otras 25 nuevas plazas.

Y ha subrayado que, por primera vez, los seis parques de bomberos de Cantabria tienen una autoescala, es decir, un vehículo de rescate e intervención en altura.

De esta forma, ha puesto en valor que, en solo dos años el actual Gobierno de Cantabria, "sin sentencias que nos obligaran", ha aumentado "un 20,8%" el presupuesto destinado al sistema de protección civil y atención de emergencias.

"A nosotros no nos ha hecho falta que nos lo dijera un juez para implantarlo: lo hacemos por convicción, por pleno compromiso político de este gobierno con su presidenta a la cabeza, porque entendemos que nuestro sistema autonómico de protección civil y atención de emergencias tiene que estar a la vanguardia, dotado y moderno para ser capaz de garantizar la seguridad en nuestra tierra, la de los ciudadanos y de quienes nos visitan pero también de los empleados que prestan servicio en el mismo", ha apostillado.