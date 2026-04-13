Cantabria destina 85.000 euros a galerías de arte para facilitar su presencia en ferias

Archivo - La directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, en una exposición de la Biblioteca Central de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha convocado este lunes las subvencioens a galerías de arte para facilitar su participación en ferias tanto nacionales como internacionales durante este año, a las que destinará un total de 85.000 euros.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la resolución que aprueba esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.

Cada interesado podrá solicitar ayuda para un máximo de cinco proyectos y deberá presentar una solicitud individualizada por cada uno de ellos. En caso de formular más solicitudes, se entenderán como válidamente presentados los cinco últimos proyectos.

Se podrán beneficiar empresas privadas, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas con forma societaria, y titulares de galerías de arte abiertas al público, que cuenten con las autorizaciones pertinentes; que tengan su domicilio fiscal en Cantabria; que estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) y que cumplan el resto de los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en esta convocatoria.

Los criterios de valoración para seleccionar los proyectos serán la relevancia de la feria en la que se va a tener presencia, medida en términos de su importancia a nivel artístico, número de participantes en la misma, prestigio nacional e internacional, artistas y galerías que acuden, público visitante, etcétera; y también el número de creadores provenientes de Cantabria que tendrán presencia en el stand para el que se solicita subvención, así como la trayectoria de los mismos.

Por último, se tendrán en cuenta las actividades desarrolladas y a desarrollar relacionadas con el ámbito de su actividad, número de exposiciones programadas, la calidad artística de las mismas, duración, coste, número de ferias a las que se acude y prestigio de las mismas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde este martes, 14 de abril de 2026.