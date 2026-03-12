Cantabria destinará 1,5 millones a la gratuidad de la matrícula universitaria y 300.000 euros a las becas de excelencia

La Presidenta De Cantabria, María José Sáenz De Buruaga, Se Reúne Con La Rectora De La Universidad De Cantabria, Conchi López - GOBIERNO

El Gobierno regional estima que destinará alrededor de 1,5 millones de euros para implantar la gratuidad de la matrícula en el primer año de universidad a partir del próximo curso para los empadronados en Cantabria, al tiempo que dedicará otros 300.000 euros anuales para poner en marcha las nuevas becas a los mejores expedientes de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial y enseñanzas superiores.

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha cuantificado el impacto de estas medidas -incluidas en el acuerdo adoptado con el PRC para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2026- tras una reunión que ha mantenido este jueves con la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López.

Un encuentro en el que el Ejecutivo ha dado a conocer que el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Jorge Oliveira, que fue director general de Solvay para España y Portugal durante una década -se jubiló a finales de 2024-, como nuevo presidente del Consejo Social de la UC en sustitución de José Luis Zárate.

Tanto la presidenta cántabra como la rectora han destacado la vinculación previa de Oliveira a la universidad y han afirmado que su conocimiento, su implicación con el tejido industrial y su vocación social e inquietud cultural le convierten en un perfil que genera "muy altas expectativas" y que puede aportar "gran visión y riqueza" a la UC en esta etapa de "cambios profundos".

Este 2026, la universidad recibirá cerca de 103,2 millones de euros gracias al contrato programa plurianual firmado en 2026, lo que supone un 5,4% más que el año pasado (5,3 millones más) y casi un 16% más que en el año 2023, en el que arrancó la legislatura.

En la reunión -en la que también ha estado el consejero del Universidades, Sergio Silva- se ha puesto el foco también en los tres nuevos grados que implantará la UC el próximo curso: Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil (que se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos (en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) y Terapia Ocupacional (en la Escuela Gimbernat).

Los tres son "pioneros" en el norte de España, por lo que se espera que sirvan para atraer talento a Cantabria.

Otro de los asuntos abordados entre Gobierno y UC esta mañana ha sido el estado de implantación del Programa María Goyri, una iniciativa del Ministerio de Universidades para financiar, durante seis años, la contratación de más de 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor en universidades públicas, y que en el caso de Cantabria contempla la incorporación de 48 profesionales.

Para tratar este tema se ha convocado también este mes de marzo la reunión de seguimiento anual entre el Gobierno de Cantabria, la Universidad y el Ministerio.

En concreto, este último cubre parcialmente el coste de 29 plazas, que han sido dotadas en su totalidad en 2025, y el resto lo asume la Consejería. La presidenta ha advertido que esto "implica un esfuerzo presupuestario muy importante, que será aún mayor transcurridos esos seis primeros años".