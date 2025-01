Cantabria dice que la gratuidad de las Cercanías "no es negociable": "No tiene que ir en decretos y debe cumplirse"

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, ha subrayado este jueves que la gratuidad de las Cercanías de Cantabria "no es negociable". "Eso no tiene que entrar en ningún decreto, es una cuestión que está firmada y debe cumplirse".

En declaraciones a los medios y en relación a afirmaciones "en las que se dice que no es de obligado cumplimiento", Media ha enfatizado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene que cumplir lo que se firma", como el acuerdo que suscribieron el 23 de febrero de 2023 la ministra, Raquel Sánchez, y el entonces presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y el de Asturias, Adrián Barbón tras la "desgracia" de los "trenes que no cabían por los túneles". Un documento que recoge "que hasta que no lleguen esos nuevos trenes, el Gobierno de España va a hacer gratuito las cercanías en Cantabria".

"La firma de un ministro de España con dos presidentes autonómicos ¿no es de obligado cumplimiento?. Y si es así ¿por qué lo firmaron? ¿qué es? ¿que estaban en precampaña electoral y nos querían engañar a los cántabros?", se ha preguntado el consejero.

Media ha enfatizado que el Gobierno regional no lo va a permitir. "No nos va a temblar la mano: las Cercanías en Cantabria hasta que haya nuevos trenes tienen que ser gratuitas. Y en el momento que veamos que un ciudadano solicita esa gratuidad y no se le concede, el Gobierno de Cantabria llegará hasta donde tenga que llegar, incluso a los tribunales, para defender los intereses de los cántabros", ha reiterado.

Porque, ha subrayado, "aquello que se nos hizo no tiene compensación; esto es un acuerdo posterior que viene a mitigar aquel problema que nos hicieron".

Además, el titular de Fomento ha denunciado que Cantabria soporta un transporte ferroviario "lamentable". "Los trenes se paran, tienen averías, llueve dentro de ellos, y no podemos seguir así".

Por lo tanto, la gratuidad es "una pequeña compensación que no tenía que haber ido en ese decreto; en ese decreto que el señor Sánchez suele negociar en Waterloo y en Suiza y un decreto que incluía muchas cosas".

Al hilo, Media ha preguntado si los ciudadanos de Cantabria "están de acuerdo en que se suba el IVA de los alimentos básicos que el PP obligó a bajar, en que se suba el IVA de la luz, en que se proteja otra vez más de forma reiterada a los okupas que a los titulares de las viviendas, que se le regale un palacete en el centro del país al PNV. Yo no estoy de acuerdo y el Partido Popular no está de acuerdo".

Como tampoco de que no se actualicen las previsiones para las entregas a cuentas para 2025, que lo que "nos supone automáticamente son menos ingresos para sanidad, menos ingresos para educación y menos para asuntos sociales, entre ellos la dependencia".

"Si Pedro Sánchez quiere tener todas estas cuestiones aprobadas, que presente un decreto solo con esas medidas, como ayer se hizo con el tema de las pensiones y el Partido Popular está a su lado, aunque no nos pida el voto", ha instado, precisando que el presidente del Gobierno "para nada ha pedido el apoyo del Partido Popular. Él tiene unos socios que le han dejado vendido".

BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

En cuanto al transporte por carretera, Media ha recordado que el Gobierno de Cantabria mantendrá la bonificación del 20%. "Lo metimos en los presupuestos y durante todo 2025 el Gobierno de Cantabria va a correr con ese 20% de ayudas en el transporte por carretera", ha reiterado.

Pero ha exigido a Pedro Sánchez y al ministro de Transporte, Óscar Puente, que "cumplan con lo suyo". En este sentido, ha comentado que Puente "hizo varias declaraciones en los últimos meses del año pasado en las que se veía claro que no quería pagarlo. Y yo creo que ha visto ahora mismo la oportunidad para no cumplir con ese compromiso de mantener ese 50% de ayudas en transporte por carretera".

"Se nos llena la boca de decir que queremos transporte sostenible. En Cantabria y en toda España han funcionado muy bien estos descuentos, por nuestra parte vamos a seguir con ello y le exigimos al gobierno de España que cumpla con ello", ha concluido.