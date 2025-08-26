Cantabria empezará a recibir en las "próximas semanas" a menores migrantes

Aún está "por definir" las fechas de llegada y el número de menores, aunque "probablemente" serán menos de los 156 asignados inicialmente

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria comenzará a recibir en "las próximas semanas" a menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, aunque todavía no hay una fecha concreta de llegada y también está aún "por determinar" el número exacto, aunque "probablemente serán menos" de los 156 asignados inicialmente a la comunidad autónoma. "No es una cifra cerrada".

Así lo ha señalado este martes, a preguntas de la prensa, el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares (PSOE), que espera que Cantabria y su Ejecutivo regional (PP) "estén a la altura de este reto".

El también secretario general de los socialistas ha garantizado "colaboración máxima" desde el Gobierno de España y desde su Delegación en la comunidad autónoma para la acogida de estos menores migrantes en la región.

"Vamos a hacernos cargo de todos los gastos que generen la estancia de estos menores y, por tanto, a trabajar coordinadamente con el Gobierno de Cantabria para estar a la altura de este reto que tenemos por delante como país y como sociedad", ha incidido.

Casares ha explicado que en la Delegación se mantienen "a la expectativa" y "a disposición" de lo que el Gobierno de España les vaya indicando. "Hay otras comunidades que probablemente sean primero que Cantabria, pero no tenemos una fecha concreta para esa llegada", ha explicado.

Y ha indicado que, una vez se vaya conociendo más detalles sobre la llegada de esos menores, "desde luego habrá una comunicación continua con el Gobierno regional para prepararlo todo".

Casares ha indicado que los menores podrían ser acogidos "con los recursos propios" del Gobierno de España o en instalaciones que pueda haber en la comunidad autónoma, no ciñéndose solo a las que dependen del Ejecutivo autonómico.

DRAMA HUMANITARIO

Además, ha subrayado que la situación que se vive en Canarias, Ceuta y Melilla por la llegada de migrantes "es la consecuencia de un drama humanitario".

"Estamos hablando de personas, de niños, del respeto a los Derechos Humanos", ha expresado Casares, partidario de lanzar, "como país, como sociedad, como ciudadanos", ha dicho, "un mensaje de solidaridad con ese drama humanitario".

"Espero y confío que Cantabria, que es una tierra solidaria, acogedora, que sus gentes lo son y lo han demostrado a lo largo de la historia, esté también a la altura de las circunstancias y del momento y que esta tierra también sea de acogida y de solidaridad con un territorio español como es Canarias, que no puede hacer frente solo a esta situación", ha manifestado.

Casares ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, durante una visita a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria.

EL DECRETO

Lo ha hecho el mismo día en que el Consejo de Ministros va a aprobar un Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger.

Aunque este Real Decreto no fija el número de traslados a cada comunidad, permitirá que las comunidades o ciudades autónomas que se encuentren en una situación de sobreocupación, soliciten la contingencia migratoria extraordinaria.

En concreto, para que un territorio se encuentre en esta situación debe multiplicar al menos por tres su capacidad ordinaria. Así, previsiblemente, aquellos que podrán solicitar la contingencia migratoria extraordinaria serán Canarias, Ceuta y Melilla.

A partir de la aprobación de este Real Decreto y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno prevé que este jueves 28 puedan comenzar los traslados de los menores migrantes no acompañados desde los territorios sobreocupados a la Península.

Respecto a la financiación asociada, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que se van a repartir 100 millones de euros a las CCAA y que están trabajando en otros programas complementarios de transición a la vida adulta que se van a hacer de manera cooperativa con las comunidades autónomas.

En concreto, desde su departamento han explicado que todos los traslados de las personas menores serán sufragados por el Ministerio de Juventud e Infancia. Asimismo, el Estado sufragará los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses de todas las personas que sean trasladadas.

También compensará económicamente la sobreocupación ordinaria de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid, según informan las mismas fuentes ministeriales.

Según los cálculos iniciales del Ministerio, las CCAA que recibirían más financiación son Canarias (24,3 millones de euros), Madrid (15,8 millones) y Andalucía (8,8 millones). Las que menos son Melilla (993.300 euros) y Cataluña (404.550 euros).