Cantabria espera firmar antes del verano con el Ministerio el convenio de la intermodal de La Pasiega

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria espera firmar antes del verano con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el convenio que materializa el acuerdo alcanzado entre ambas partes para cofinanciar al 50 por ciento la estación intermodal ferroviaria del polígono de La Pasiega (Piélagos).

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja "de forma fluida" con ADIF y que, tras la remisión del estudio de viabilidad económica y financiera a finales del pasado mes de julio, el trabajo por parte del Ejecutivo autonómico está "hecho, concluido".

"Ahora mismo ADIF está puliendo los últimos flecos, ultimando la redacción del borrador de ese convenio, que esperamos empezar a tramitar ya con el horizonte de poder firmarlo antes del verano", ha indicado.

Buruaga ha hecho estas declaraciones en el acto de inicio de las obras de la construcción del muelle de Raos 6 del Puerto de Santander, para el que la intermodal va a ser el "mejor timón" de cara a impulsar su papel logístico, ha destacado.

"Nos jugamos mucho con la conexión del Puerto con los corredores ferroviarios de la Red Transeuropea, especialmente con ese tren a Bilbao, que debe empezar en Santander y ser mixto para el tráfico de pasajeros y de mercancías", ha subrayado.

Para la presidenta, se trata de "una reivindicación irrenunciable en la que toda Cantabria va de la mano" y "una exigencia absolutamente fundamental" para el Puerto de Santander, que es "el alma y el corazón" del tejido productivo y empresarial cántabro, que "tiene que seguir creciendo y ganando competitividad regional en condiciones de igualdad, como el resto de puertos y regiones de nuestro entorno".