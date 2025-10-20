Cantabria estará este martes en aviso amarillo por costeros

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El litoral cántabro estará este martes, 21 de octubre, en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos, desde las 5.00 horas y hasta has 10.00 horas.
Durante este periodo se espera mar adentro, con viento del oeste o suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora y fuerza 7, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.
Además de Cantabria, este martes permanecerán en alerta por costeros Asturias, País Vasco y Galicia, esta última también por lluvias.