Cantabria exige al Ministerio una solución definitiva a la concesión para captar agua del Ebro, que caduca en marzo

Muestra preocupación por la falta de respuesta y pide que el suministro sea gratuito como en otras CCAA: "No somos ciudadanos de segunda"

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su "grandísima preocupación" ante la caducidad de la concesión para captar agua del embalse del Ebro, que finaliza el 1 de marzo de 2025, por lo que ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que solucione el asunto de forma permanente y permita un suministro gratuito como tienen otras comunidades.

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media (PP), pidió una nueva concesión el 22 de enero de este año al MITECO teniendo en cuenta la caducidad de la actual pero no ha obtenido respuesta, de modo que volverá a remitir la solicitud porque "no podemos vivir más en esta incertidumbre".

"Estamos un poco hartos de seguir esperando. Cantabria quiere respuestas", ha sentenciado a preguntas de los medios sobre la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio para el abastecimiento de agua a Cantabria, en la que el consejero participó ayer junto a la empresa pública Acuaes.

Media ha aclarado que Cantabria necesita captar agua del pantano todos los años pero en menor cantidad que otras comunidades, pues el año en el que hubo un mayor consumo se requirió el 2,71% del volumen total embalsada. De hecho, ha puesto como ejemplo que, en el año 2022, "en un solo día se desembalsó más agua para el resto de comunidades autónomas que lo que necesitamos nosotros para todo el año".

Respecto a 2024, sólo ha sido necesario tomar 1,3 hectómetros cúbicos, es decir, el 0,24% de la capacidad del embalse. Mientras, en 2022 desembalsó 30 metros cúbicos por segundo, es decir, 2,6 hectómetros cúbicos al día para otras comunidades autónomas, no para Cantabria; y en 2023 otros 18 metros cúbicos por segundo, lo que supone 1,5 hectómetros cúbicos al día, ha detallado Media.

Pese a ello y a que el pantano está mayoritariamente en territorio cántabro, la región tiene que devolver el suministro que toma --a día de hoy se han devuelto en estos cuatro años 3,85 hectómetros cúbicos de los 13,42 que se deberían haber retornado--, si bien el Gobierno autonómico considera que es el Ministerio el que "debería haber cubierto ese déficit", así como el coste que supone subir agua desde la cuenca del Besaya al embalse del Ebro.

"Cantabria somos un convidado de piedra que lo único que hace es pagar". "Nosotros no tenemos por qué ser diferentes, no somos ciudadanos de segunda. Podemos no ser independentistas, podemos no pedir indultos después de dar un golpe de Estado, pero lo que sí tenemos claro es que somos ciudadanos de primera que necesitamos de ese agua y que no vamos a tolerar bajo ningún concepto que se nos quite", ha sentenciado el titular de Fomento.

Media, que ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa en la que ha presentado una campaña de reciclaje, ha avanzado que volverá a remitir una carta a la ministra, Teresa Ribera, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para reiterar que "esto es una situación intolerable" y que "no estamos dispuestos a que llegue el 1 de marzo y sigamos sin la resolución". "Tiene que resolverse de forma definitiva porque no vamos a permitir que el verano que viene, cuando haya que abrir el grifo, no salga agua".