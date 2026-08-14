Cantabria gana 1.740 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en julio, un 7,47% más

Archivo - Una mujer trabajando de cuidadora social, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social sumó 1.740 afiliados extranjeros en Cantabria el pasado mes de julio, un aumento del 7,47 por ciento en relación a junio, por encima de la media nacional, del 1,92%, y el que más ha crecido de todas las comunidades, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación con julio de 2025, la Seguridad Social ganó 3.480 afiliados extranjeros en Cantabria, un aumento del 16,15%, el sexto mayor de las autonomías y superior al medio, del 13,61%.

De esta forma, en el séptimo mes del año, el número de inmigrantes que cotizan en la región se sitúa en 25.029, con lo que es la tercera comunidad con menor número absoluto de afiliados extranjeros.

Del total de afiliados en Cantabria, 21.353 pertenecían al Régimen General, mientras que 3.459 cotizaban en Autónomos y 217 en el Régimen del Mar.

Dentro del primero, 354 extranjeros se empleaban en el sector agrario y 1.810 en el del hogar, mientras que los otros 19.189 trabajaban en el resto de actividades.

Por procedencia, la mayor parte provenían de países no europeos, 19.580, en tanto que 5.449 eran de estados miembros de la Unión Europea.

Dentro de estos últimos destacan Rumanía, con 2.663 afiliados en Cantabria; Italia con 805, y Portugal con 629. Al margen de la UE, la mayoría de los cotizantes eran colombianos (4.431), peruanos (2.884) y venezolanos, 1.644.

DATOS NACIONALES

La afiliación media de extranjeros subió en julio en 66.046 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,9% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.512.223 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 420.875 ocupados, con un impulso interanual del 13,6%, más de diez puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+2,9%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,6% del total, ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 30 de julio, el número de personas extranjeras que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 262.475, frente a una cifra total de afiliación de 22.502.259 personas.

De ellas, 213.883, el 81,5%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675, un 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, julio se cerró con un nuevo máximo de 3.407.558 afiliados extranjeros, lo que supone 408.333 cotizantes más que un año antes.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social y supera ya los 415.000 cotizantes (415.310). Le siguen Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).