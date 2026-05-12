Cantabria "garantiza" la atención integral a las personas que tras un ingreso hospitalario no puedan regresar a casa

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SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) han suscrito un acuerdo para garantizar una atención integral a todas aquellas personas que, tras un ingreso hospitalario, por su enfermedad, no pueden regresar a su domicilio habitual.

La Comisión de Coordinación Sociosanitaria de Cantabria, presidida por los consejeros de Salud, César Pascual, e Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha dado este martes luz verde al protocolo de actuación coordinado, definido y elaborado por un grupo de trabajo especializado, que se encargará también de su seguimiento, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

En concreto, forman parte del mismo responsables de la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria; de las direcciones médicas y Trabajo Social de los hospitales y de la Gerencia de Atención Primaria del SCS; así como del área de Dependencia y de Recursos Comunitarios del ICASS.

El acuerdo contempla tres posibles situaciones y los pasos a seguir en cada una de ellas para actuar con "celeridad y garantías". De hecho, se prevén actuaciones si las personas al alta hospitalaria precisan de ayudas importantes para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, pero no tienen un reconocimiento previo de la situación de dependencia.

Además, también se establece el protocolo a aplicar si esas personas que no pueden retornar al domicilio tienen reconocida la situación de dependencia en grado II o III o, si al alta, sean dependientes con o sin reconocimiento, necesitan recursos de apoyo para volver al domicilio.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENFERMEDAD LATERAL AMIOTRÓFICA

La reunión de la Comisión, cuya presidencia corresponde este año a la Consejería de Salud, puesto que se alterna con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha creado también un grupo de trabajo sobre Enfermedad Lateral Amiotrófica (ELA).

Además, ha dado cuenta de las actuaciones desplegadas por el grupo de trabajo de digitalización de dependencia.

Por último, durante esta última reunión ordinaria, llevada a cabo en dependencias de la Consejería de Salud, se ha repasado la situación de la Estrategia de Coordinación Sociosanitaria en Cantabria 2026-2030.