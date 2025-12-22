Cantabria, sin Gordo pero con 320.000 euros en Santander y Castro Urdiales

Administración de Lotería Número 1 de Santander, La Anjana, que ha vendido 10 décimos del segundo cuarto premio, por valor de 200.000 euros - EUROPA PRESS

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado este lunes 320.000 euros en Santander y Castro Urdiales, en una jornada en la que el Gordo ha vuelto a esquivar a Cantabria.

La capital ha sido la más agraciada, con un total de 20 décimos premiados, que suman 260.000 euros.

La mitad de ellos son una serie del segundo cuarto premio, el 25.508, vendida en la Administración Número 1 (La Anjana) de la calle Calvo Sotelo y los diez restantes pertenecen a otro del segundo quinto, el 60.649, que se ha repartido en la número 11 (el Búho de Oro), de Hernán Cortés.

Y en Castro se han quedado 60.000 euros de una serie (diez décimos) del primer quinto, el 23.112, que se ha vendido en la Administración Número 3, ubicada en el número 1 de la calle La Correría.

De este modo, Cantabria ha quedado peor parada que en el sorteo del año pasado, cuando la suerte dejó un total de 610.000 euros en seis municipios: Santander, Entrambasaguas, Piélagos, Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna y Santillana del Mar.

Además, el Gordo sigue eludiendo a Cantabria, donde no deja nada desde 2021, año en el que se vendió una serie en Santoña y se sumaron premios por cerca de 13 millones.

LOS PREMIOS SE PUEDEN COBRAR DESDE ESTA TARDE

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se podrán cobrar desde esta tarde cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de esta tarde. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.