Cantabria impulsa el I Programa de formación en competencias digitales para profesionales de turismo

Archivo - Un trabajador abandona la recepción de un hotel.- Archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria impulsa el I Programa de Formación en Competencias Digitales en Turismo con el objetivo de mejorar las habilidades tecnológicas de los profesionales del sector.

La formación, que se impartirá en modalidad online con tutorización individualizada, será desarrollada por la Escuela Universitaria de Turismo Altamira a través de su plataforma y cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC).

El Plan formativo es gratuito y está dirigido a trabajadores en activo por cuenta ajena y autónomos, así como a desempleados con formación previa en turismo o en cualquiera de sus ramas o que hayan realizado prácticas académicas en el sector.

"Se trata de una gran oportunidad para dotar al sector de profesionales actualizados y formados y contribuir a que el tejido empresarial turístico de nuestra región sea más competitivo y pueda adaptarse a las demandas del mercado actual", ha afirmado el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad.

Para el consejero, la apuesta por la digitalización es "clave" para la visibilidad online de sus negocios y fomentar la innovación en sus servicios.

INCENTIVOS ECONÓMICOS

El titular de Turismo ha puesto de manifiesto que este programa de formación evidencia que la colaboración público-privada es "clave" para el desarrollo y crecimiento del sector.

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo regional plantea este programa de capacitación como "un plan a futuro" y ha señalado que, para impulsar el mismo, desde la Consejería de Turismo se va a incentivar la participación con beneficios económicos.

Así, ha anunciado que, además de apostar por la formación de los profesionales del sector, se va a hacer "un esfuerzo más" para que todos los empresarios y autónomos que contraten personal con esta formación o fomenten esta formación entre sus empleados sean compensados durante las próximas cinco convocatorias de subvenciones del sector.

LOS CURSOS

Los cursos del programa, financiado con Fondos europeos Next Generation, tendrán una duración de 150 horas, incluyendo 30 horas de formación especializada en los ámbitos de Alojamientos; Restauración y Eventos; Guías Turísticos o Intermediación y cuentan con certificación oficial del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Las acciones formativas han sido diseñadas por la Escuela Universitaria de Turismo Altamira y están estructuradas en diferentes niveles de conocimiento, desde principiante a avanzado, incluyendo contenidos directamente vinculados a las Competencias Digitales exigidas por la Unión Europea para el Sector Turístico.

Así, la capacitación está dirigida hacia el uso de sistemas operativos; gestión y tratamiento de la información; comunicación especializada; creación y generación de contenido; seguridad informática; IA aplicada a proyectos y empresas y marketing en el sector turístico.

El Programa de Formación en Competencias Digitales se presentará los días 10 y 11 de noviembre en el marco de la I Feria Profesional de Hostelería, organizada por la AEHC en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.

El inicio de cursos será inmediato tras la formalización de la inscripción y se desarrollarán hasta junio de 2026, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.