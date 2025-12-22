Cantabria insta al MAPA a solicitar a Europa la ampliación del plan de vacunación contra la dermatosis nodular

Archivo - Vacas de carne en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Ganadería de Cantabria ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que solicite a la Comisión Europea una ampliación del plan inicial de vacunación ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que consistía en establecer una zona vacunal alrededor de los focos de la provincia de Girona, que afectaban a Lleida y Aragón.

La aparición de nuevos positivos por DNC en Francia, cerca de la frontera con España, ha llevado a la consejera, María Jesús Susinos, a instar al Ministerio de Agricultura a que solicite a la Comisión Europea una ampliación del plan de vacunación contra esta enfermedad.

Los nuevos positivos decretados por el Gobierno francés se ubican en tres departamentos fronterizos con España: Pirineos Orientales, Aude y Alta-Garona. Es por ello que el Ministerio entiende que ello constata que el virus circula libremente al norte de los Pirineos, y, de hecho, las autoridades francesas han ampliado su plan de vacunación en estos tres departamentos.

La petición que ha realizado el Gobierno de Cantabria en la reunión del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), celebrada la semana pasada, ha sido la de ampliar esa zona, incluyendo a Aragón, Navarra, País Vasco y también a Cantabria. Una petición que finalmente ha sido atendida parcialmente, estableciendo la nueva zona de protección vacunal en determinadas comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco.

"El MAPA ha rechazado la posibilidad de vacunar en Cantabria, alegando que la vacunación se está llevando a cabo en las zonas más cercanas a los focos. Por ello, el Ministerio sí ha accedido a la petición de vacunación en Aragón, Navarra y País Vasco, como vacunación en espejo replicando las zonas de vacunación establecidas al norte de los Pirineos", ha explicado Susinos.

Para la titular de Ganadería, "la concesión parcial de nuestra demanda nos garantizará, cuando empiecen a vacunar, que todo el espacio existente entre los focos de Francia y nuestras ganaderías estará vacunado; es decir, que contamos a día de hoy con un colchón sanitario que nos permite mantener al virus lejos de Cantabria", ha afirmado.

SITUACIÓN ACTUAL

La consejera ha señalado que en España no se han detectado nuevos focos desde el pasado 24 de octubre y que los 17 contabilizados hasta el momento se localizan en la provincia de Girona.

A finales de octubre se decidió ampliar el plan de vacunación más allá de la zona de restricción y, hasta el momento, se ha vacunado ya a más del 50% de la cabaña bovina ubicada en la zona ampliada y al 95% de la zona restringida.

Será el propio Ministerio el que distribuya entre las comunidades autónomas implicadas las dosis de vacunas necesarias del fondo estratégico adquirido tras la aparición de la enfermedad en España.

Cantabria mantiene su programa de vigilancia sanitaria en vigor hasta el 31 de diciembre, con la finalidad de garantizar su estatus de región libre de dermatosis nodular.