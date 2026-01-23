Cantabria licita el tobogán alpino de Cabárceno por 2,5 millones de euros

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado que el Ejecutivo regional ha licitado este mismo viernes las obras del tobogán alpino del Parque de la Naturaleza de Cabárceno por 2,5 millones de euros, que forma parte de una inversión total de 10 millones en 2026 para todas las instalaciones gestionadas por Cantur.

La Plataforma de Contratación del Sector Público publica este viernes la licitación conjunta de la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras, que tendrán un plazo de redacción de tres meses y de ejecución de seis.

La instalación, que se ubicará en una zona próxima a la entrada norte de Obregón, tendrá una longitud aproximada de 1,2 kilómetros (330 metros de subida y 854 metros de bajada), contará con 25 trineos para dos personas y alcanzará una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. El objetivo de este equipamiento es ampliar y diversificar la oferta de Cabárceno y dotarlo de más atractivos para atraer nuevos públicos y desestacionalizar la oferta.

Además, Buruaga ha anunciado que en "dos meses" se licitará el proyecto museográfico del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que, cuando abra sus puertas en 2027 -tras una inversión total de 65 millones de euros-, prevé recibir unos 200.000 visitantes anuales, según estimaciones del Ejecutivo.

En el marco del Día de Cantabria de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, la presidenta ha augurado que 2026 será "el año de la eclosión del Santander cultural", con motivo de la finalización de las obras del propio MUPAC, de Faro Santander y de la sede del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, el "trío de ases" de la capital cántabra, a los que ha añadido "la excelencia" del Centro Botín y la Fundación Enaire.

DATOS DE CANTUR

Por otro lado, las instalaciones de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur) -Cabárceno, Fuente Dé, Alto Campoo y los campos de golf Celia Barquín y Nestares- han recibido en 2025 un total de 983.604 visitantes, "creciendo en la temporada baja", ha recalcado la jefa del Ejecutivo.

En concreto, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha acogido a 657.155 visitantes, la tercera mejor afluencia de su historia, tras batir récords en los meses de febrero, abril, mayo, octubre y diciembre.

Por su parte, Mirador de Peña Cabarga, inaugurado en julio, ha estado "prácticamente completo a diario" hasta llegar a los 3.140 visitantes.

La cueva de El Soplao, en el marco de su 20 aniversario, ha superado los 204.000, tras abrir una nueva vía ferrata subterránea, la segunda de Europa.

Mientras, el Museo de Altamira ha alcanzado la cifra más alta de los últimos 10 años, con casi 294.000 visitantes, lo que le ha convertido en el segundo museo nacional más visitado del país.

CABÁRCENO

En el apartado de las actuaciones, Cantur contará con una inversión que superará los 10 millones de euros, una cifra que ha multiplicado por cuatro la de 2022, cuando se invirtieron 2,8 millones.

De ellos, a Cabárceno dedicará más de 7,5 millones entre el tobogán alpino y las obras de los nuevos recintos de los elefantes -4 millones-, los dromedarios, los hipopótamos, los anfibios y los licaones, que se licitarán durante el primer semestre de 2026.

Además, Buruaga ha defendido que los osos "también tendrán un espacio más confortable", lo que forma parte de un plan para dar "dinamismo" al Parque.