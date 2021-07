Cantabria no ha desarrollado el modelo coeducativo previsto en la Ley de Igualdad

El Consejo Escolar presenta su primer informe sobre igualdad y la prevención de violencia de Género en el sistema educativo

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de Cantabria no ha desarrollado todavía el modelo coeducativo previsto por la Ley de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres que lleva dos años en vigor, si bien los centros educativos "están yendo por delante" de la Administración, incluso en materia de formación.

Es la principal conclusión del primer Informe de Igualdad y la Prevención de Violencia de Género en el sistema educativo no universitario de Cantabria que ha elaborado el Consejo Escolar de la comunidad autónoma, que hoy ha presentado en rueda de prensa la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo, Miriam Gómez, acompañada por el presidente, Eduardo Ortiz.

El informe, que recoge 20 conclusiones y 16 recomendaciones, será enviado al Parlamento de Cantabria y a la Dirección General de la Mujer, además de a la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Gómez ha indicado que el informe ha constatado que no se ha implantado un modelo coeducativo basado en el desarrollo integral de la

persona al margen de los roles y estereotipos sexistas, el rechazo de la discriminación y en la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el género, y ha confiado en que se produzca el próximo curso porque "es una necesidad".

"El sistema está muy desequilibrado y la clave de la igualdad está en la educación; el profesorado asume una parte pero la otra la tiene que asumir la Consejería, que tiene que implicarse; no vale con decirlo en discursos", ha subrayado.

De hecho, ha comentado que los estereotipos de género perduran en los jóvenes, y aunque va "por modas u oleadas", hay "una percepción de retroceso en los roles, en volver a roles sexistas, de mucha sexualización de niños, lo que agrava la situación" y "preocupa" al Consejo Escolar.

Como ejemplo, ha apuntado que en los institutos de Educación Secundaria hay "una moda" de vincularse con ideologías contrarias a la igualdad e incluso "hay chavales que rechazan explícitamente el contenido de igualdad. Son actitudes de rebeldía o desafío; son pocos casos pero antes no pasaba", ha comentado Gómez, como también que hay "unas pocas familias que han querido objetar a los contenidos de igualdad".

Los principales ámbitos de desigualdad se refieren a los materiales didácticos, aún con roles y estereotipos sexistas y en los que se "invisibiliza" a la mujer, fundamentalmente en la ESO, lo que hace "imprescindible una revisión".

También necesitan revisarse según Gómez los espacios de los patios de recreo porque "no puede ser que el 80% del espacio esté ocupado por el fútbol", ha dicho.

OTROS INCUMPLIMIENTOS

Las conclusiones del informe indican también que no se ha constituido la Unidad Técnica de Igualdad y Coeducación para asesorar; no se han desarrollado los planes bienales de coordinación, ni los proyectos

coeducativos de centro según establece la legislación; y no se han incluido objetivos coeducativos en el diseño curricular con lo que éste no responde al contenido de la ley.

En cuanto al equilibrio de equipos directivos, aunque hay un 80% de mujeres en Educación Infantil y Primaria, solo el 60% de los equipos directivos están formados por mujeres, y en la ESO aumenta la desigualdad.

Tampoco se han determinado los procedimientos y propuestas para la incorporación de los proyectos coeducativos a los distintos planes y programas del centro; y solo la mitad de los responsables de igualdad y apenas un tercio de los componentes de los equipos directivos han recibido formación específica en promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género. Tampoco se han desarrollado actividades con las AMPA de prevención o promoción.

RECOMENDACIONES

Frente a estas y otras carencias, el Consejo Escolar propone corregirlas y desarrollar la ley. "Esperemos que cuando pase la pandemia la Consejería se plantee el desarrollo de la normativa", ha confiado Gómez, que ha abogado por implantar el modelo coeducativo que haga "que los niños sean formados sin estereotipos de género y sin ser coaccionados por su sexo".

Igualmente, el Consejo espera que se constituya la Unidad Técnica de Igualdad y Coeducación, vinculada a un modelo coeducativo bienal "que esperamos que en septiembre se pueda implantar".

Gómez ha incidido en la importancia de actualizar los contenidos y materiales de consulta y didácticos, algunos de los cuales necesitan "una completa revisión" por los desequilibrios de sexo que incluyen, que en ciertos casos incluso incumplen la ley.

También ha reclamado formación de los equipos directivos y responsables de igualdad; que se convoquen ayudas para las familias para la promoción de iniciativas de igualdad; y una atención especializada para los niños víctimas de violencia de género y sus familias.

Además, la ley contempla el incremento del horario de apertura de los centros para facilitar la conciliación, ha recordado.