Cantabria no prohibirá las ferias por la enfermedad hemorrágica y deja la decisión a los ayuntamientos

Continúan en ocho los casos positivos notificados



SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no prohibirá la celebración de ferias ganaderas por la enfermedad hemorrágica epizoótica y deja la decisión de cancelarlas ante un brote local al criterio de la organización y los ayuntamientos.

Así lo ha avanzado el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, este miércoles a preguntas de la prensa, que ha informado que en las últimas horas no se ha notificado ningún nuevo caso ni fallecimiento, por lo que continúan en ocho los positivos confirmados.

El titular de Desarrollo Rural ha recordado que ninguna comunidad autónoma, ni siquiera el Ministerio, ha recomendado la prohibición de las ferias y Cantabria tampoco lo va a hacer porque "el vehículo de contagio es el mismo haya ferias o no".

Según ha explicado, la forma de contagio de esta enfermedad no es de una manera directa, "vaca a vaca", sino a través de un mosquito, lo que "condiciona mucho el que se prohíban o no o que se permita una celebración porque realmente si no existen casos en el ayuntamiento el vehículo de contagio es el mismo haya ferias o no haya ferias".

A su juicio, "lo importante" es que los casos positivos se aíslen en casa, aunque sean síntomas clínicos, lo que ya existe por normativa: "Animales con síntomas clínicos no pueden acudir a las ferias y los animales deben estar desinsectados y desinfectados", ha recordado.

Asimismo, ha destacado que la celebración de ferias tiene "mucha importancia" desde el punto de vista económico para los ganaderos, por lo que, en su opinión, "no tiene mucho sentido prohibirlas si no hay casos".

De esta forma, como Cantabria es "tan desigual y hay diferentes situaciones y la problemática es muy local", el Ejecutivo deja a criterio de los organizadores y de los ayuntamientos que, ante un brote local, decidan celebrar o no una feria, como ha ocurrido con San Pedro de Romeral y Villacarriedo, "con toda la lógica del mundo".

"Desde la Consejería no podemos prohibir en toda la comunidad que no se celebren las ferias cuando Liébana no tiene problemas, Soba no tiene problemas, de momento", ha defendido el consejero, que ve "lógico", como están haciendo el resto de las comunidades, dejarlo a criterio de los organizadores, dependiendo de "la situación puntual".

Palencia cree, además, que estas decisiones deben de ser "muy cercanas" a la celebración de la feria y por parte de los organizadores, dado que "no sabemos lo que va a ocurrir en septiembre y octubre".

El titular de Desarrollo Rural espera que la incidencia este año sea "mucho menor" dada la "inmunidad natural" de la cabaña ganadera por haber sufrido la enfermedad el año pasado, por la vacunación de la lengua azul, que es "prima hermana" de la hemorrágica y hay "cierta inmunidad cruzada"; y por la propia vacunación de la enfermedad hemorrágica, que ya algunos ganaderos la están implementando.

No obstante, ha hecho un llamamiento a los ganaderos para que sigan las recomendaciones sanitarias y se pongan en contacto con los veterinarios en cuanto detecten algún síntoma clínico de algún animal para aislar al animal, poner "lo antes posible" un tratamiento curativo y, además, notificar.

Según ha apuntado, la Consejería informará periódicamente, de momento semanalmente, de los casos confirmados y notificados por los veterinarios, a no ser que haya alguna "situación especial", para evitar "alteraciones de la información" como sucede algunas veces en las que "hay muchos casos registrados un día y luego hay cuatro días que no hay ninguna notificación".

El consejero ha hecho estas declaraciones en la presentación del Festival del Tomate de Bezana 2024, en el Gobierno.