Cantabria otorga más de 3,5 millones en ayudas a 912 autónomos

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha concedido 912 ayudas para promover el empleo autónomo, con una inversión de más de 3,5 millones de euros.

Así se señala en la resolución publicada por la Dirección General de Trabajo, que recoge un total de 1.226 solicitudes presentadas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La mayor partida de las subvenciones otorgadas (3,2 millones de euros) son de carácter general, mientras que casi 300.000 van destinados al sector agrario.

Los importes de las 912 ayudas concedidas a las personas trabajadoras por cuenta propia oscilan entre los 2.750 euros para hombres; 3.500 euros para mujeres; 4.250 euros para personas con discapacidad, jóvenes menores de 35 años y personas con 45 o más años, y 4.450 euros para mujeres víctimas de violencia de género.

En el caso de que el domicilio fiscal del solicitante se encuentre en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento estas ayudas contemplan un incremento del 20%.

El número de expedientes con incremento por despoblamiento ha ascendido a 73, pasando la cuantía de estas ayudas de 55.000 euros a 330.000 euros con el aumento del 20% previsto.

Entre los municipios en riesgo de despoblamiento figuran Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Escalante, Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Miera, Molledo, Polaciones, Rasines, Rionansa, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Selaya, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Vega de Pas, Villacarriedo y Villafufre.

También se incluyen los municipios de Cabezón de Liébana, Lamasón, Luena, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Pedro del Romeral, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Valderredible y Vega de Liébana, así como Tresviso y Valle de Villaverde por ser municipios con tratamiento especial y diferenciado en Cantabria.

Esta convocatoria se enmarca dentro de las medidas impulsadas a través del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, entre las que destacan la Cuota Cero 2 años; la Cuota Cero 2 años para autónomas tras la maternidad, y la Cuota Cero para cuidadores de menores afectados por enfermedad grave.

Se trata de iniciativas dirigidas a impulsar el sector de los autónomos en Cantabria, teniendo en cuenta la importancia del emprendimiento y el trabajo por cuenta propia para avanzar en el crecimiento económico de Cantabria.

Este I Plan inicialmente ha contado con 50 medidas y se ha visto ampliado con 27 iniciativas más, 10 de ellas totalmente nuevas para autónomos, como la formación en competencias digitales, ciberseguridad, formación en IA generativa con especializaciones en áreas de negocio, soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito rural, digitalización de empresas y autónomos de transporte de mercancías o ayudas a la incorporación de conductores al ámbito laboral.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado que esta convocatoria refleja la "implicación" del Gobierno regional con los autónomos, consolidando iniciativas y poniendo en marcha nuevas medidas para este colectivo, que en el mes de julio ascendía a 41.469 personas en Cantabria.