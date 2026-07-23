Cantabria y otras cinco CCAA piden juntas que sus alegaciones al Reglamento de Costas lleguen a la Comisión Europea

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SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Murcia y Baleares han reclamado conjuntamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que las alegaciones que han formulado al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas lleguen a la Comisión Europea.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha informado de que el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha impulsado una iniciativa conjunta de los gobiernos de estas seis comunidades, que representan la mayoría de los territorios españoles con litoral, para trasladar un escrito al Ministerio con esta reclamación.

Y es que consideran "imprescindible" que la Comisión Europea disponga "de toda la información" antes de adoptar decisiones en el procedimiento de infracción INFR (2022) 4121 abierto contra España, por lo que reclaman que las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública sean incorporadas íntegramente al expediente europeo.

En el escrito remitido a la ministra del ramo, Sara Aagesen, las autonomías señalan que el procedimiento europeo "cuestiona la compatibilidad con el Derecho de la Unión de diversos aspectos de la normativa española de costas".

En este sentido, han mostrado la "preocupación" de estas comunidades por que el Gobierno central haya optado por modificar únicamente el Reglamento General de Costas, aplazando la reforma de las normas con rango de ley que la propia Comisión Europea considera afectadas y han expresado las "dudas jurídicas, competenciales y de seguridad jurídica que suscita esta vía de actuación".

Media ha subrayado que todas las comunidades firmantes creen que la Comisión Europea debe conocer el posicionamiento de las administraciones autonómicas que ostentan competencias directas en materia de litoral, ordenación del territorio, medio ambiente, puertos, pesca y acuicultura, al entender "que el principio de cooperación institucional exige que Bruselas pueda valorar todas las posiciones antes de resolver el procedimiento abierto contra España".

La solicitud al Ministerio está suscrita por el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, Roberto Media; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Adolfina Martínez Guirado; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia, Jorge García y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de Baleares, Juan Manuel Lafuente.

La petición concluye reclamando al Ministerio que remita dichas alegaciones a la Comisión Europea para que formen parte del expediente y quede constancia de que representan la posición institucional de la mayoría de las comunidades autónomas españolas con litoral.