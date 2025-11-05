Cantabria pide denunciar la "doblemente injusta" violencia de género en mujeres con discapacidad

La consejera cántabra de Inclusión Social aboga por visibilizar y denunciar la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad - GOBIERNO

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha abogado por dar visibilidad y denunciar la "realidad oculta" de la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, en su opinión, "una violencia doblemente injusta porque se ceba con la vulnerabilidad, la dependencia y la falta de recursos accesibles".

Gómez del Río ha realizado estas afirmaciones durante la presentación en Santander del estudio 'Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia', una iniciativa pionera en España que promueve Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y para que estas mujeres víctimas de violencia de género tomar decisiones y ejercer plenamente sus derechos.

Según el estudio, en el 71 por ciento de los casos la violencia se ejerce cuando ya existe discapacidad, mientras que en el 27,6% la discapacidad es consecuencia de la violencia. Destaca además que el 40,4% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género frente al 32% del resto.

Según la consejera, este trabajo "pone rostro y voz" a una realidad que muchas veces pasa "desapercibida", por lo que ha animado a denunciar la violencia que sufren las mujeres con discapacidad para que logren el" apoyo que se merecen y que es tan justo". Gómez de Diego se ha mostrado partidaria de dar visibilidad a esta problemática y ha abogado también por impulsar políticas públicas que se hagan "con datos" y "con alma".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria de impulsar políticas públicas que pongan a las mujeres víctimas de violencia de género y, en especial, las que padecen discapacidad y sufren esta lacra, "en la primera línea para que tengan los mismos derechos".

También ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a seguir trabajando con las entidades del tercer sector, como la Fundación ONCE, a la hora de impulsar la accesibilidad, la formación y la autonomía personal, ya que "la inclusión no es un objetivo, sino una forma de mirar al mundo".

Finalmente, ha citado los recursos del Gobierno de Cantabria a disposición de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género para que puedan denunciar su situación, como el primer centro abierto "todos los días del año y a todas horas", el recurso residencial para estas víctimas y sus familias y que se suma a los pisos tutelados y otros proyectos en los que trabaja el Ejecutivo.

ESTUDIO Y TESTIMONIOS

En el acto, en el que también ha participado la directora de Inserta Empleo Santander, Beatriz Rivas, y la secretaria general de la Fundación ONCE y vicepresidenta de Inserta Empleo, Virgina Carcedo, se ha presentado el estudio en el que se analiza de manera estadística y cualitativa una muestra de más de 1.600 participantes para identificar la magnitud del problema de la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, así como sus características, los factores de riesgo, las barreras en el acceso a la denuncia y los recursos necesarios para su atención.

La jornada también ha servido para conocer testimonios reales recogidos en 'La Voz del Coraje', una publicación que reúne 14 relatos de mujeres con discapacidad que han vivido violencia de género.

El encuentro se ha cerrado con una breve experiencia inmersiva que ha permitido a las personas asistentes comprender, desde una experiencia sensorial, cómo puede sentirse una mujer con discapacidad en una situación de violencia de género.