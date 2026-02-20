Cantabria pone en marcha el programa para fomentar los bolos 'Madera y Raíces'

Identidad visual del programa 'Madera y Raíces' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado la puesta en marcha del programa 'Madera y Raíces', una iniciativa conjunta con la Federación Cántabra de Bolos para fomentar el vínculo de los bolos con la sociedad cántabra, tanto el bolo palma como el bolo pasiego, el pasabolo losa y el pasabolo tablón, "un programa para no quedarnos quietos, sino para dar más vida y potenciar lo que tenemos", ha explicado.

La iniciativa se vertebrará con "más apoyo a las escuelas de bolos y a las categorías menores y más ayudas para monitores, formadores y árbitros, para consolidar el relevo generacional desde la base".

Así lo ha avanzado Buruaga este viernes durante la presentación de la Liga Regional Femenina de Bolo Palma, que se ha celebrado en el teatro de Vimenor en Vioño de Piélagos, ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El Ejecutivo buscar "transformar" los bolos en herramienta de inclusión para las personas con discapacidad y fomentar el deporte femenino, "una modalidad sinónimo de igualdad y de esperanza, porque donde hay mujeres y mujeres jóvenes, hay futuro", ha dicho la presidenta.

El objetivo es incrementar la participación infantil y juvenil, y el aprendizaje intergeneracional, promoviendo también, la convivencia y la organización de actividades con otras regiones bolísticas.

Además, la presidenta se ha felicitado porque "cada día son más las mujeres que dan un paso adelante, demostrando que el deporte no tiene género ni entiende de barreras". En este sentido, ha destacado el "ejemplo de valores, empuje y conquista social" de las actuales jugadoras, por lo que "no me extraña que cada vez más jóvenes se vayan uniendo a vosotras", ha añadido.

Como muestra de la pujanza de los bolos femeninos, ha señalado que, en el año 2025, había un total de 233 jugadoras federadas, y este año hay 15 equipos femeninos en los corros, dos más que el año pasado, (debutan la PB San Jorge de Vispieres y PB Cuévano de San Roque de Riomiera) lo que es "un récord absoluto".

Para la presidenta, este "éxito" se debe a "la fuerza y la unión" de Federación, peñas, jugadores, aficionados, patrocinadores, junto con el empuje de Gobierno y Ayuntamientos, "acompañando y apoyando" a todo ese tejido social que arropa a los bolos dentro y fuera de la grada, y que "ha tejido una red de apoyo que ha hecho que este deporte llegue donde ha llegado", ha subrayado.

"IDENTIDAD"

Más allá, Buruaga ha afirmado que "defender nuestro deporte autóctono es proteger un símbolo de nuestra identidad y transmitir nuestra cultura a las nuevas generaciones".

Ha definido los bolos para Cantabria como "mucho más" que una práctica deportiva o una competición, "son conocimiento, valores, tradiciones y también, formas de relación social, una herencia humana de siglos y un patrimonio que tiene alma; por eso, más que nunca, vamos a seguir cuidándolo desde las raíces y haciéndolo crecer para que el árbol de los bolos siga dándonos mucha madera", ha enfatizado.

En este sentido, ha opinado que los bolos "hablan de Cantabria tanto como nuestra gente, nuestra gastronomía o nuestros paisajes" y que si un visitante quiere disfrutar de la Cantabria "con solera", "nada mejor que sentarse unas horas tranquilamente en un corro, así comprenderá porqué este juego ha inspirado a tantos artistas y poetas".

En su intervención, ha valorado la tradición de este deporte en Piélagos, ayuntamiento anfitrión de esta presentación, que tiene equipos de bolo palma de 1ª, de 2ª, de 3ª, veteranos, féminas y uno de bolo pasiego. "Se nota que el Pas riega mucho y bien esta tierra, y que nuestro juego por excelencia está en buenas manos", ha afirmado.

Por último, ha agradecido al presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez, la invitación al acto y ha animado a los presentes a "seguir trabajando juntos desde la unidad, con orgullo y pasión por lo nuestro".

El evento ha congregado a jugadores, técnicos y equipos, además de autoridades como el alcalde del municipio, Carlos Caramés.

La Liga Bolos en Femenino 2026 comenzará el 21-22 de marzo, se jugará en dos grupos y participarán: En el grupo 1: Camargo, Torrelavega Siec, Covadal, Las Cárcobas Clima Norte, Zurdo de Bielva, Andros La Serna Valle de Iguña, San Jorge y Castilla-Hermida; y en el grupo 2: Peñacastillo, Anievas, Mayba, Atlético Deva, Los Remedios, Grupo Teiba, Casar de Periedo, Bar El Gallo de Carandía, Restaurante L' Argolla, La Cigoña y Cuévano de San Roque de Riomiera.