Cantabria prorroga la prestación complementaria de la RSB por el alza de la energía y productos básicos

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria ha prorrogado la prestación temporal complementaria de la renta social básica para hacer frente a los efectos económicos derivados del alza de precios de energía y suministros básicos.

Se concederá de oficio por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), sin que tengan que solicitarlo los interesados, y habrá cerca de 2.500 beneficiarios, calcula el Gobierno regional.

La cuantía de la prestación extraordinaria es del 15 por ciento de la cuantía mensual reconocida que le corresponda percibir a la persona beneficiaria de la RSB, según recoge la orden que publica este lunes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La vigencia de la prórroga de esta prestación extraordinaria será de enero a diciembre de 2026, salvo que con anterioridad se extinga o suspenda la percepción de la renta social básica por alguno de los motivos legalmente establecidos.

Esta prórroga se enmarca dentro de las finalidades del Sistema Público de Servicios Sociales para proporcionar apoyo social que permita "superar la falta de recursos básicos personales".

En la actualidad, apunta el Ejecutivo, el alza de los precios está provocando un incremento "significativo y generalizado" del coste de los productos básicos y de la energía, lo que afecta particularmente a personas en situación de vulnerabilidad económica.