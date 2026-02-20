Cantabria publica su censo actualizado de mariscadores de percebe, con 18 integrantes

Archivo - Mariscador de percebe - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la lista actualizada de los dieciocho integrantes del Censo de Mariscadores de Percebe en la comunidad autónoma.

En noviembre, la Consejería de Pesca convocó nuevas vacantes con el objetivo de llegar a los 30 puestos, si bien no se lograron cubrir todas ellas, por lo que el censo queda en 18 mariscadores de percebe.

Esta resolución con la lista actualizada de integrantes del Censo de Mariscadores de Percebe de la comunidad autónoma no agota la vía administrativa y se podrá interponer recurso de alzada frente a la consejera del ramo, María Jesús Susinos, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el BOC.