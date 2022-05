Cantabria rechaza el plan de ordenación de vacuno del Gobierno central: "No se ha previsto su repercusión"

El consejero de Ganadería tiene "esperanza en que sustituyan lo antes posible" a Teresa Ribera para poder gestionar al lobo

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ganadería de Cantabria, Guillermo Blanco, ha mostrado su rechazo al plan de ordenación de vacuno propuesto por el Ministerio de Agricultura, ya que va "en contra" del modelo familiar ganadero que caracteriza a la región, "ligado al territorio y determinante" para fijar población en los núcleos rurales.

"No van a contar con nuestro apoyo para este plan", ha sentenciado Blanco tras señalar que "da la impresión de que no se ha previsto la repercusión" que tendrá al menos en las explotaciones de ganado bovino de la cornisa cantábrica.

Y aunque entiende que la intención de esta norma sea evitar la instalación de macrogranjas, ha señalado que "no tiene en cuenta el componente social y facilita la deslocalización de explotaciones sin superficie agrícola y sin vinculación al territorio, lo que es vital para el desarrollo sostenible de los pueblos".

De hecho, las comunidades de la cornisa cantábrica acordaron alegaciones para corregir algunos aspectos, como la imposición de una distancia mínima de 500 metros entre explotaciones y poblaciones, logrando que el Ministerio presentara en abril una segunda versión del documento eliminando este requisito.

No ha corrido la misma suerte su otra reclamación: el rechazo al límite máximo de las explotaciones a 850 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por granja -850 vacas o 2.125 terneros- a nivel nacional y a 180 UGM en comunidades como Cantabria, pues consideran que esa capacidad debería reducirse ya que "va en contra de nuestro modelo familiar".

Y es que en Cantabria el 98,5% de las explotaciones tiene menos de 180 UGM, ninguna supera los 850 y solo una está entre los 180 y los 850, según ha dado a conocer el consejero este lunes en el Pleno del Parlamento regional, en respuesta a preguntas de Ciudadanos (Cs) sobre este plan de ordenación propuesto por el Ministerio.

La diputada naranja Marta García ha criticado que éste es un ejemplo más de medidas contra el medio rural que se imponen "desde los despachos de Madrid", denunciando que este Gobierno "tiene un objetivo y es acabar con la ganadería".

Al hilo, ha lamentado que de nuevo "lo verde, lo eco y toda esta parafernalia" se ponga por encima de los ganaderos, como ha ocurrido con las nuevas normas de fertilización, los "recortes" en la PAC o la protección del lobo.

El consejero ha coincidido en que "de nuevo se pone de manifiesto que las políticas se deben hacer desde los territorios" y también ha respondido en este sentido a preguntas del diputado del PP Pedro Gómez sobre las soluciones que se van a poner en marcha ante la problemática de los ataques del lobo.

PROBLEMÁTICA DEL LOBO

Blanco ha señalado que tiene "esperanza" en que los tribunales anulen la protección de esta especie y den la razón a las comunidades loberas, así como "en que sustituyan lo antes posible a la ministra" para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

También ha recordado que la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, María Jesús Rodríguez de Sancho, demostró "interés" en conocer la situación cuando visitó Cantabria el mes pasado, pero lamenta que "donde manda patrón no manda marinero" y la máxima responsable es Ribera.

Y tras las críticas del 'popular', que le ha dicho que "con sus políticas nos comen los lobos", Blanco ha señalado que "no le condicionan las amenazas de los ecologistas" a la hora de controlar el número de ejemplares, pero "sí el cumplimiento de la ley", que ahora prohíbe su caza.

El titular de Ganadería ha abordado este asunto en la Cámara el mismo día en el que varios ganaderos se han concentrado por la mañana en el exterior del Parlamento para protestar por la situación que atraviesa el sector.

Y tanto Pedro Gómez (PP) como Cristóbal Palacio (Vox) han afeado al consejero en su intervención de esta tarde que no les haya recibido y que se haya "escondido tras una compañera de partido", la diputada Ana Obregón (PRC), que es quien ha soportado las críticas de los participantes en la protesta. Sin embargo, Blanco les ha contestado que estaba ocupado precisamente en gestiones para favorecer a los ganaderos y que se estaba "perfectamente representado" por quienes han atendido a los ganaderos: "Mis diputados", ha dicho.

Además de los ataques de lobo, han reivindicado que se gestionen y se les paguen las ayudas correspondientes en plazo. En este sentido, el diputado de Vox ha preguntado en el Pleno al consejero por las financiadas a través de fondos europeos mediante el Programa de Recuperación, Recuperación y Resiliencia.

Blanco ha indicado que por ahora solo se ha recibido una solicitud y ha confirmado que la Consejería baraja ampliar el plazo dada su complejidad, si bien ha señalado que por ahora está abierto aún hasta el 30 de mayo y que probablemente será en los últimos días cuando lleguen más peticiones.

Mientras, Palacio le ha reprochado que los ganaderos se quejaban por la mañana de que el diseño de las ayudas "hace imposible que las perciban" y le ha acusado de contar una "realidad edulcorada" del sector, cuando "la realidad es que no hay un solo ganadero contento con la gestión.

RESERVA DE PLAZAS DE POLICÍA A MILITARES

Vox también ha llevado a la sesión plenaria de hoy una proposición no de ley (PNL) para la reserva de plazas de Policía Local a antiguos militares, que no ha salido adelante ya que, aunque ha recibido el apoyo de PP y Cs, ha contado con los votos en contra de PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta en la Cámara .

La iniciativa pretendía que los militares que han servido en el ejército y que cumplen 45 años (edad en la que terminan el servicio) fueran trasladados a un puesto en la Policía Local mediante la reserva de plazas.

Palacio, que ha defendido la PNL, ha señalado que la ayuda de reservista consiste en 640 euros al mes y la considera insuficiente. "Planteamos la protección de grupos sociales que han servido a su patria, no enchufados", ha dicho.

Pero PRC y PSOE han votado en contar considerando que la propuesta pretende "menoscabar la igualdad de acceso al empleo público", y la diputada socialista Yolanda Algorri ha considerado que se trata de una propuesta "no oportuna, sino oportunista".

Algorri ha negado que el Estado "deje tirados" a los militares que cumplen 45 años, ya que, como ha explicado, cualquier exmilitar puede acceder a la condición de reservista recibiendo una asignación mensual compatible con cualquier empleo.

Por contra, Marta García (Cs) ha considerado "absurdo" que a día de hoy no se ofrezcan plazas a los exmilitares, e Isabel Urrutia (PP) ha subrayado que "no existe razón jurídica, sino sesgo ideológico y sectario para no llevarla a cabo".