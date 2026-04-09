Cantabria recibirá tres millones del Gobierno de España para la lucha contra la violencia sobre las mujeres

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha anunciado este jueves que Cantabria va a recibir del Estado más de tres millones de euros para la lucha contra la violencia sobre las mujeres, en concreto, para financiar proyectos o programas de lucha contra la violencia de género que supongan el desarrollo del "renovado y reforzado" Pacto de Estado, que ahora incluye también la violencia vicaria, económica y digital.

En concreto, ha detallado que la comunidad autónoma recibirá 2,5 millones para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, más de 212.500 euros para programas de asistencia social integral para víctimas de violencia de género y otros casi 350.000 euros para planes e iniciativas regionales para víctimas de violencias sexuales.

El representante del Estado ha puesto en valor que esta cuantía evidencia el "compromiso del Gobierno de España contra esta lacra" ante la que solo cabe "el rechazo absoluto y la acción decidida", así como "el trabajo conjunto y coordinado" de todas las administraciones "para erradicar de una vez por todas la violencia machista", que, en lo que va de año, se ha cobrado ya la vida de 14 mujeres y tres menores.

"Desde 2003 que se empezaron a recopilar los datos, 1.357 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, 12 de ellas en Cantabria, donde hemos sufrido de cerca el impacto de esta lacra social muy recientemente con el asesinato de Mercedes, de 64 años, por su pareja, en Pedreña hace casi un mes", ha recordado al respecto Casares.

Por ello, ha insistido en que "no hablamos de cualquier violencia sino de la expresión más cruel e injustificable de la desigualdad en nuestra sociedad". "No es un problema privado, ni un asunto aislado: es una violación de los derechos humanos de las mujeres que nos interpela a todos y todas y, por ello, debemos alzar la voz los 365 días del año", ha incidido.

Y es que, para el delegado del Gobierno, se trata de "la mayor lacra de la sociedad española, que afecta de lleno a la libertad y a la integridad de las mujeres y que tiene su cara más cruel en los asesinatos machistas".

Casares ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones, con quien ha analizado las partidas que llegarán a la comunidad autónoma para la lucha contra la violencia de género y cuyo reparto fue autorizado esta semana por el Consejo de Ministros.

En este sentido ha puesto en valor "la labor y el compromiso del Gobierno de España contra la violencia machista y esa renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género". Porque combatir esta lacra "exige mucho más que indignación: requiere compromiso colectivo, educación en igualdad, políticas efectivas, una justicia que defienda y repare y recursos para proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista", ha dicho.

"Debemos trabajar todos en ese camino para que la sociedad sea un espacio seguro para las mujeres. Por eso, interpelamos a toda la ciudadanía: a quienes educan, a quienes comunican, a quienes legislan, a quienes conviven. La erradicación de la violencia machista no depende solo de las instituciones, sino de cada gesto cotidiano que desafíe el machismo y promueva el respeto", ha enfatizado.

1.601 MUJERES EN VIOGEN EN CANTABRIA

El delegado del Gobierno ha detallado que 1.601 mujeres de Cantabria están actualmente en el Sistema de Seguimiento Integral VioGen del Ministerio del Interior, una de ellas en riesgo extremo.

"Es una cifra altísima y que produce escalofríos", ha lamentado el representante del Estado.

En este punto, la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer ha apuntado que, además de una mujer en riesgo extremo, hay 123 casos con menores en situación de riesgo.

"No se puede consentir que haya niños y niñas que estén sufriendo la violencia en sus casas, porque la violencia que enfrentan tiene graves consecuencias psicológicas a corto, medio y largo plazo", ha dicho Mirones.

En cuanto al destino de los fondos que se transferirán a Cantabria, ha explicado que se dedicarán a actuaciones enmarcadas en los ejes del renovado Pacto de Estado, especialmente a las violencias económica, vicaria y digital.

Y ha hecho hincapié en esta última y su importancia porque es un tipo de violencia que afecta a la población más joven y más vulnerables.

Los fondos también irán destinados a reforzar la coordinación para "garantizar una mejor accesibilidad de las mujeres a los recursos y a la atención social integral que les garantiza la ley".