Cantabria recupera 'La Pátera de Otañes' para su exposición permanente en el nuevo MUPAC

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con el dueño de la Pátera de Otañes en el MUPAC - GOBIERNO

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha recuperado la pieza 'La Pátera de Otañes' como cesión para formar parte de la exposición permanente del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) que se ubicará en Puertochico, más de 20 años después de su última exposición pública entre los años 2000 y 2003.

Mientras se construye el futuro museo, esta pieza, una obra maestra de la orfebrería de la época romana, se expondrá de manera temporal en el actual MUPAC, ubicado en el Mercado del Este de Santander, desde este 28 de octubre y hasta finales de año.

Así lo ha anunciado este martes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante la visita que ha realizado al MUPAC para conocer la pieza junto a Francisco de Lacha Otañes, titular de la Torre de Otañes y propietario de la pátera, a quien ha trasladado el agradecimiento del Gobierno de Cantabria y de los ciudadanos de la región por la "generosidad y sensibilidad cultural" de su familia.

Y es que, después de custodiar "con celo y responsabilidad" durante décadas esta pieza "excepcional", "con este gran gesto nos invitan a mirar con esperanza el porvenir de Cantabria, una región que reconoce el valor de su pasado para construir, entre todos, su mejor futuro", ha dicho la presidenta.

Buruaga ha puesto en valor este "acto de confianza" de la familia Otañes hacia las instituciones culturales de la región como "ejemplo de colaboración al que debemos aspirar en la construcción de una Cantabria consciente de su historia y abierta al conocimiento".

Ha asegurado que se trata de un acontecimiento "de gran trascendencia" para la cultura cántabra y para todo el patrimonio común de España, ya que la pátera es testimonio de la maestría técnica y el talento artístico de los romanos, y se incorpora a una singular colección que "narra la esencia de lo que fuimos". Así, ha opinado que su presencia en el nuevo MUPAC servirá como fuente de conocimiento e inspiración para estudiantes, investigadores y visitantes.

"Desde hoy, esta pieza singular formará parte del relato cultural de Cantabria de una manera accesible a todos", ha remarcado, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la protección y difusión del patrimonio histórico y ha puesto de manifiesto que "el patrimonio no es un simple testimonio del pasado, es una fuente viva de identidad y de futuro".

Francisco de Lacha Otañes ha aprovechado su intervención para poner de manifiesto la importancia de esta pieza como "seña de identidad" de su familia, junto con La Torre de Otañes, que forma parte de su patrimonio desde los primeros tiempos (siglo XIII) pero que fue recuperada "por casualidad" a finales del siglo XVIII.

De Lacha Otañes ha recalcado que la pátera "es mucho más que una valiosa obra de arte romano", ya que supone el núcleo "esencial" de su estirpe. Por eso cuando "hoy la depositamos en este Museo os ofrecemos una parte de nuestro corazón familiar", ha asegurado.

Por último, ha alabado la "permanente labor de mejora y crecimiento" del MUPAC y ha agradecido la "diligente" gestión de la Administración en este proceso.

LA PIEZA

Descubierta en el Pico del Castillo, en la localidad que le da nombre, junto a Castro Urdiales, la Pátera de Otañes es un pequeño recipiente de plata con partes sobredoradas con oro, de 21 centímetros de diámetro y un peso aproximado de cerca de un kilogramo. Su cara principal está decorada con escenas en relieve alusivas a una fuente medicinal y a las virtudes curativas de sus aguas.

En ella también se muestra la leyenda SALVS V ME RI TA NA, mientras que en el reverso se puede leer la inscripción L P CORNELIANVS, seguida de unos números. La última vez que esta obra maestra de la orfebrería de época romana estuvo accesible al público fue entre los años 2000 y 2003, cuando formó parte de la colección permanente del MUPAC, en su antigua sede de Puertochico.

Previamente, en 1999, se había exhibido en la exposición 'Cántabros, la génesis de un pueblo', en el Museo Diocesano de Santillana del Mar. En ambas ocasiones, al igual que ahora, su exposición pública se debe a la generosidad de la familia Otañes, propietaria de la pieza desde su hallazgo, en la segunda mitad del siglo XVIII.

Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, la exposición cuenta con otros materiales de época romana procedentes de los fondos del MUPAC para ofrecer una nueva interpretación de la decoración y la historia de la pieza.

Una visión "novedosa" que se apoya en los trabajos de los distintos investigadores que han tratado sobre ella, pero con un nuevo enfoque, rescatando, además, el testimonio escrito más antiguo acerca de su hallazgo, fechado en 1798, y que había pasado desapercibido hasta ahora.

La muestra que se abre este martes, hasta final de año, servirá como anticipo del futuro de la pátera, que volverá a Puertochico para formar parte de la exposición permanente del nuevo MUPAC, gracias al convenio suscrito por el Gobierno de Cantabria con su propietario.

Allí ocupara el "lugar de honor que le corresponde", según el Gobierno regional, junto a las colecciones ya existentes y a las nuevas incorporaciones.