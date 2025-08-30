Cantabria registra dos de las mayores rachas de viento en España: 67 km/h en Coriscao y 60 en Cabaña Verónica

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado esta madrugada dos de las mayores rachas de viento en España al soplar a 67 kilómetros por hora en Coriscao y a 60 en Cabaña Verónica, ambos en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Estos dos puntos han sido el quinto en el caso de Coriscao, y el séptimo en el de Cabaña Verónica, donde más fuerte ha soplado el viento en el país. La máxima racha se ha dado en Puerto Alto del León, Madrid, a 108 km/h.

Además, en Coriscao también se ha registrado la segunda velocidad máxima de viento al soplar a 50 km/h a las 1.40 horas. La primera, a 58 km/h, la ha marcado Estacas de Bares, en A Coruña.

Por último, Cabaña Verónica se ha colado también en la lista de los diez lugares donde más frío ha hecho esta noche, situándose como el octavo al bajar el mercurio de los termómetros hasta los 6,2 grados centígrados.

La mínima del país la ha alcanzado Cap de Vaquèira, en Lérida, con 2,7ºC. Por contra, la máxima se ha dado en Rincón de la Victoria, Málaga, con 30,6.