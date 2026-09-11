Cantabria remitirá una reserva genética de vaca pasiega al Banco Nacional de Germoplasma Animal

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria remitirá al Banco Nacional de Germoplasma Animal, ubicado en Colmenar Viejo (Madrid), una reserva genética de vaca pasiega (o roja pasiega, como también se la denomina) para favorecer la conservación y mejora de esta raza autóctona.

Ello permitirá conservar allí "una copia de seguridad" del material genético de la raza en unas instalaciones especializadas.

Además, previo informe de la Comisión Nacional de Zootecnia, podrá ser liberado en determinadas circunstancias, entre ellas, la reconstitución de una raza extinta o el apoyo a la conservación de una raza en peligro de extinción mediante el incremento de su diversidad genética, ha explicado en un comunicado el Gobierno.

La actuación se articula mediante el convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de la Agrupación Pasiega, que permitirá que el Gobierno regional, propietario conjunto del material genético, pueda enviar las dosis seminales de sus sementales a este banco, ubicado en el Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA).

El acuerdo, que establece las condiciones para el depósito, custodia y, en su caso, devolución del material genético de la raza roja pasiega, tendrá una duración inicial de 15 años, prorrogable otros cuatro más.

El material genético que se deposite en el Banco Nacional de Germoplasma será propiedad conjunta de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de la Agrupación Pasiega y del Gobierno de Cantabria.

Además, el convenio no supone ningún gasto económico para la Asociación ni para el Gobierno de Cantabria.

El Ejecutivo autonómico, como copropietario del material genético, estará representado en la Comisión de Seguimiento del convenio junto al Ministerio de Agricultura, el Banco Nacional de Germoplasma y la Asociación de Criadores.

Esta comisión realizará el seguimiento de la ejecución y cumplimiento del acuerdo y abordará las cuestiones que puedan plantearse en relación con el depósito y custodia del material genético.

Esta iniciativa da continuidad a la reciente constitución del Banco de Germoplasma de la raza tudanca, y a los trabajos iniciados para avanzar en la conservación genética de otras autóctonas de la comunidad autónoma, como la monchina.

La actuación se enmarca en el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, que contempla la creación de bancos de germoplasma por parte de las asociaciones de criadores y el envío de una copia de seguridad al Banco Nacional de Germoplasma Animal.

UN PASO PARA "GARANTIZAR EL FUTURO" DE LA RAZA

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que, con esta actuación, el Gobierno da "un paso más" en su "compromiso" con la conservación de nuestro patrimonio genético y con el futuro de las razas autóctonas".

Ha destacado que disponer de una reserva genética en el Banco Nacional de Germoplasma permitirá contar con "una garantía adicional ante posibles crisis, enfermedades o cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la continuidad de la raza".

"Estamos trabajando para que nuestras razas no solo se conserven, sino que puedan seguir mejorando y tengan garantizado su futuro", ha subrayado Susinos.

Según Susinos, el Banco de Germoplasma es "una herramienta fundamental para anticiparnos a posibles situaciones adversas y proteger unos recursos genéticos que son patrimonio de todos los cántabros".

Consciente de que "conservar y mejorar son dos pilares de una misma estrategia", la titular de Ganadería del Gobierno de Cantabria ha insistido en que se seguirá trabajando de la mano de los ganaderos y de las asociaciones de criadores, poniendo en marcha nuevas iniciativas que permitan proteger nuestras razas autóctonas y mejorar sus posibilidades de futuro.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de la Agrupación Pasiega, Belén Gómez, ha valorado positivamente el acuerdo porque "es una forma de conservar la raza para el futuro y de tener un respaldo en caso de que pueda producirse una catástrofe o cualquier circunstancia que afecte a los animales".

"Tenemos ahí una garantía de que ese material genético va a estar guardado y protegido. Es una reserva que puede ayudarnos a mantener una buena genética y a garantizar el futuro de la raza", ha remarcado Gómez, que ha explicado que la asociación trabaja desde 2007 en la conservación de material reproductivo de la raza y que ya dispone de semen de sus animales para su utilización por parte de los socios.

En la actualidad, el colectivo cuenta con alrededor de 540 animales, después de haber alcanzado un máximo aproximado de 620 ejemplares en torno a 2019.