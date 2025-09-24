Cantabria rinde homenaje a los farmacéuticos en su Día Mundial iluminando de verde edificios emblemáticos

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria rendirá homenaje a los farmacéuticos, con motivo de su Día Mundial, el 25 de septiembre, iluminando de verde edificios emblemáticos de la región como las sedes de los ayuntamientos de Santander, Castro Urdiales y Piélagos, así como la Isla de la Torre en la Bahía de Santander, uniéndose a los cientos de instituciones nacionales y autonómicas que participan cada año en este reconocimiento a la labor de los farmacéuticos.

Este año el lema del Día Mundial del Farmacéutico es 'Piensa en salud, piensa en farmacia' y en España estará acompañado por la leyenda #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo.

Según el Informe de Colegiación 2024 elaborado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Cantabria cuenta con 885 farmacéuticos colegiados. De ellos, 636 son mujeres (71,9%), reflejando un marcado liderazgo femenino en la profesión.

La farmacia se consolida como la tercera profesión sanitaria en número de colegiados en España, solo por detrás de la enfermería y la medicina, representando el 8% del total de profesionales sanitarios colegiados.

En términos demográficos, más del 70% de los farmacéuticos en España tienen menos de 55 años, lo que proyecta un perfil joven, dinámico y preparado para afrontar los desafíos actuales en salud pública, ha destacado en Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria (COF).

En esta comunidad, la tasa de colegiación es de 149,2 por cada 100.000 habitantes, en línea con la media estatal. El 67,8% de los colegiados cántabros ejerce en farmacia comunitaria, desempeñando funciones como titulares (46,2%) o adjuntos (46,8%).

El resto desarrolla su labor en ámbitos como ortopedia (12,4%), nutrición y dietética (12,3%), farmacia hospitalaria, industria, laboratorios clínicos, salud pública, distribución farmacéutica y docencia.

La región dispone de 278 farmacias comunitarias, de las que 60 están ubicadas en zonas rurales, con una ratio de 3,3 farmacias por cada 10.000 habitantes, lo que "garantiza un acceso equitativo al medicamento incluso en zonas menos pobladas", ha destacado el COF.

Según su presidenta, María García del Hierro, "la diversidad de funciones que desempeñan nuestros colegiados, junto al compromiso con la salud comunitaria en entornos urbanos y rurales, reflejan la fuerza y vocación del colectivo farmacéutico en Cantabria".

"En este Día Mundial del Farmacéutico queremos destacar no solo el valor asistencial de la farmacia comunitaria, sino también la contribución de todos los ámbitos de ejercicio profesional, desde los hospitales hasta la investigación o la salud pública", ha señalado.